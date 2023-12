Open AI fixe ses propres règles pour la création de ses LLM

Faire oublier les errances de sa gouvernance et montrer patte blanche sur une forme de régulation de ses modèles de langage et leur distribution, c’est le sens du » Preparedness Framework » présenté par OpenAI.

A l’heure où l’Union européenne s’active pour se doter d’un AI Act et qu’une « AI Alliance » vient de se lancer sous l’impulsion d’IBM et de Meta, le leader mondial de l’IA générative ne pouvait pas rester sans réponse au sujet de la régulation des LLM.

Le manifesto du projet ( on parle d’une version beta) est édifiant : » L’étude des risques liés à l’IA est loin d’avoir atteint ce qui est possible et ce que nous devons être. Pour combler cette lacune et systématiser notre réflexion en matière de sécurité, nous adoptons la version initiale de notre cadre de préparation. Il décrit les processus d’OpenAI pour suivre, évaluer, prévoir et se protéger contre les risques catastrophiques posés par des modèles de plus en plus puissants. »

We are systemizing our safety thinking with our Preparedness Framework, a living document (currently in beta) which details the technical and operational investments we are adopting to guide the safety of our frontier model development.https://t.co/vWvvmR9tpP

— OpenAI (@OpenAI) December 18, 2023