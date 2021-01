Open hardware : Android porté sur RISC-V

Android sur RISC-V ? On en avait eu un premier aperçu il y a quelques semaines, sous une forme « minimale ». En l’occurrence, un shell exécuté dans QEMU, sur la base d’un cœur 64 bits.

Désormais, on a droit à une démo* avec interface graphique et contrôle tactile. Elle est signée T-Head. Cette filiale d’Alibaba spécialisée dans les semi-conducteurs s’est appuyée sur un processeur de son cru : le XuanTie-910. Elle l’avait présenté à l’été 2019. Et l’avait positionné comme une solution haut de gamme pour les systèmes embarqués. Avec, comme élément de comparaison, le SoC Kirin 970 de Huawei, basé sur des cœurs Arm Cortex-73.

Android running on RISC-V (XuanTie 910) has come, and all relevant source codes have been opened. I believe that RISC-V can create more impossible and greater value to the world. @risc_v Below is the link:https://t.co/H8UddmEmPx pic.twitter.com/3yZHdg56fj

