Android sur Windows : Microsoft recule à nouveau

Le sous-système Windows pour Android (WSA), bientôt open source ? Microsoft a reçu des demandes dans ce sens depuis qu’il a annoncé en arrêter la prise en charge.

L’échéance est fixée au 5 mars 2025. En attendant, les possibilités se sont déjà restreintes. L’Amazon Appstore, principal canal d’obtention des applications Android pour WSA, n’est effectivement plus téléchargeable depuis le Microsoft Store. Quiconque l’a installé pour la première fois avant le 5 mars 2024 peut continuer à y accéder jusqu’à la date butoir. Au-delà, Amazon ne fournira plus de support. Les développeurs peuvent quant à eux continuer à publier des mises à jour. Mais pas soumettre de nouvelles applications ciblant Windows 11.

WSA avait fait son entrée sur le canal bêta de Windows 11 en octobre 2021. Son installation se faisait nécessairement en parallèle de l’Amazon Appstore, même si ce dernier n’était pas obligatoire sur le plan fonctionnel. Microsoft promettait une intégration au sein de son OS : épinglage dans la barre des tâches et le menu Démarrer, notifications au sein du Centre d’action, compatibilité avec la fonction Alt-Tab, presse-papiers partagé… Le catalogue se limitait alors à une cinquantaine d’applications Android.

Un an plus tard, WSA avait débarqué sur le canal stable. Depuis lors sont arrivées des fonctionnalités telles que l’incrustation (PIP), l’accès – minimal – au système de fichiers Windows, le réglage de la quantité de RAM allouée au sous-système et l’analyse antivirus avant installation des apps Android. D’autres sont restées en chantier, comme le support de Vulkan, du Bluetooth et de Windows Hello.

Astoria, un autre projet Android avorté

On se souviendra du projet Astoria. Aussi connu sous le nom de Windows Bridge for Android, il visait à développer des outils de portage d’apps vers UWP. Microsoft l’avait arrêté début 2016, au lendemain de l’acquisition de Xamarin.

Le groupe américain ne donne pas de justification concernant son abandon de WSA. On peut supposer que l’absence du Play Store* (sauf à l’installer soi-même à renfort de patchs) n’a pas favorisé l’adoption.

Reste le sous-système Windows pour Linux (WSL), dont l’incarnation actuelle utilise une VM à l’instar de WSA (celle d’origine traduisait les appels système). Sa communauté est d’une tout autre ampleur. Notamment depuis que l’accélération GPU y est disponible, avec le machine learning en première ligne.

* En l’état, seul Google Play Games est disponible pour PC, dans une version expérimentale.