Open source : le nouveau modèle de gouvernance d’Istio interpelle

La nouvelle gouvernance d’Istio redistribuera-t-elle vraiment les cartes en faveur de la communauté ? Certains en doutent.

L’initiative, annoncée la semaine passée, consiste en un remaniement du comité de direction.

Celui-ci supervise les aspects administratifs du projet. Entre autres, le marketing, la gestion de l’écosystème de contributeurs et la médiation des conflits non techniques.

La charte qui définit sa composition a évolué. Non seulement sur le nombre de sièges (passage de 10 à 13), mais aussi sur leur attribution.

Promesse : ouvrir la gouvernance, jusqu’alors dans les mains de Google (6 sièges) et d’IBM-Red Hat (4 sièges), les deux « bras armés » d’Istio*.

Les sièges du « nouveau comité » vont faire l’objet de deux processus d’attribution distincts.

L’un d’entre eux est bouclé. Il a permis de répartir 9 sièges entre les principales entreprises contributrices. Le tableau ci-dessous récapitule la situation : 5 sièges pour Google, 3 pour IBM/Red Hat et 1 pour Salesforce.

La formule employée (méthode D’Hondt appliquée au nombre de pull requests sur les 12 derniers mois) sera réévaluée chaque année… par le comité de direction – ce qui n’a pas échappé à certains.

Well, to be fair, the Contribution Seat Allocation Formula for the upcoming year is set annually through a vote of the Steering Committee, and is therefore subject to …

I can’t even.https://t.co/cKJpzihXN3

— Matthew S. Wilson (@_msw_) August 25, 2020