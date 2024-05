Oracle choisit l’expertise Java et SQL pour son « IA qui code »

Polyvalent… mais optimisé pour les produits de la maison. Ainsi se présente Oracle Code Assist.

Actuellement expérimenté en interne, le service utilise des LLM hébergés sur OCI. Oracle en fait, pour le moment, la démo sur IntelliJ IDEA. Et affirme qu’on pourra aussi y accéder dans Visual Studio Code, « entre autres ».

Par « produits de la maison », il faut entendre « spécialisé en Java, SQL et développement sur OCI ». Oracle mentionne aussi SuiteScript, le langage de script de NetSuite.

À l’image des principaux produits concurrents, Oracle Code Assist peut s’adapter aux codebases internes. Technique utilisée : le RAG (génération augmentée de récupération = intégration d’éléments dans les invites, sans réentraînement des modèle sous-jacents).

Au-delà du code (et des filtres associés pour vérifier notamment la non-violation de licences), on nous promet la génération de PR, de tests, de commentaires, de documentation d’API, etc. Ainsi qu’une « nouvelle technique de détection de bugs ».

Oracle fait valoir son expertise Java/SQL… et les capacités qui en découlent. Aussi bien en matière de granularité du code généré que de capacité à moderniser du code pour tirer parti des dernières versions de ses produits.

Illustration principale générée par IA