Oracle active son « cloud public souverain » dans l’UE

On prend les mêmes et on recommence ? Oracle a procédé ainsi avec son offre EU Sovereign Cloud, désormais officiellement lancée.

Le groupe américain a, en l’occurrence, repris l’architecture et le modèle d’exploitation de ses régions gouvernementales disponibles aux US et au UK. Mais dans une optique « Union européenne » et sans restriction de clientèle.

L’infrastructure comprend pour le moment deux datacenters, en Allemagne (Equinix, à Francfort) et en Espagne (Digital Realty, à Madrid). Avec, pour chacun, trois domaines de panne (zones virtuelles). Elle est séparée physiquement et logiquement du reste du cloud d’Oracle, tout en proposant les mêmes services. Ou presque. Il faudra effectivement patienter pour pouvoir accéder aux applications Fusion (la même chose s’était produite fin 2021 lors de l’ouverture de la région France à Marseille).

SecNumCloud ? Oracle n’annonce pas de certification

Les applications Fusion sont pour le moment disponibles dans le cadre de l’offre EURA (EU Restricted Access). EU Sovereign Cloud la remplacera à terme (les abonnés « seront migrés […] sans frais et sans temps d’arrêt supplémentaire », nous garantit-on). Elle en conservera les fondements (localisation du stockage et des traitements dans l’UE, gestion et maintenance par des équipes situées dans cette même zone géographique). Mais appliquée, donc, à l’ensemble du catalogue OCI. Et avec une structure juridique spécifique.

Oracle va plus précisément sous-traiter l’exploitation de ce cloud « souverain » à des entités juridiques distinctes placées sous son contrôle et établies au sein de l’UE. Elles sont propriétaires du matériels, des ressources et des baux des datacenters. Sous ce régime, « il n’y a pas de difficultés liées à une coentreprise ou à un partenariat », ajoute l’entreprise. Difficile de ne pas y voir une référence au modèle que Google et Microsoft ont adoptés respectivement à travers S3NS et Bleu.

