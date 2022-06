OVHcloud : 5 start-up internationales à suivre

OVHcloud, en partenariat avec Empact Ventures, met en exergue de jeunes pousses technologiques internationales dans le cadre de son événement Startup Program Showcase.

5 start-up finalistes ont présenté leurs projets le 22 juin dernier :

– Anadata (société d’analyse de données géospatiales et télédection)

– Interest Protocol (protocole de prêt supportant différentes classes de crypto-actifs, dont les NFT, les jetons porteurs d’intérêts et les jetons fournisseurs de liquidités)

– i.praedico (automatisation de l’analyse de sinistres corporels pour assurances)

– Polymore (détection automatique des déchets incorrectement triés)

– U Impact (plateforme de placement durable).

A l’issue du concours, toutes accèdent au réseau de partenaires, clients et investisseurs d’Empact Ventures.

Quant au gagnant, U Impact, il bénéficie d’une dotation de 10 000 euros et d’échanges directs avec Michel Paulin, CEO d’OVHcloud. Et rejoint l’OVHcloud Startup Program.

Faciliter l’accès à l’écosystème

OVHcloud accompagne « en faciliteur » depuis 2015 de jeunes pousses technologiques du monde entier dans le cadre de son OVHcloud Startup Program.

Jusqu’à présent, plus de 2600 start-up et scale-up ont été identifiées et soutenues par l’hébergeur internet français et son écosystème, dans ce cadre.

Elles peuvent recevoir par ce biais jusqu’à 100 000 euros de crédits technologiques à utiliser sur les solutions cloud du fournisseur européen, et jusqu’à 20 heures d’accompagnement.

Aussi, OVHcloud peut faciliter leur accès à d’autres programmes ainsi que leur développement commercial au sein de son écosystème, voire leur visibilité à l’international.

Le jury était composé cette année de Ewa Geresz (Venture Café Warsaw Foundation), Romain Grieu (corporate finance OVHcloud) et Nicolas Romelé (partenariats OVHcloud).

L’initiative s’incrit dans un mouvement plus large initié par des acteurs privés et publics en faveur des start-up, dont le soutien de la France et de ses partenaires européens en faveur de la création de 10 à 20 fonds paneuropéens soutenant de jeunes pousses et scale-up.