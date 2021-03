OVHcloud : les datacenters de Strasbourg sous assistance post-incendie

Update 12 h 05 : la salle réseau de SBG1 est indemne. Sur les 12 salles de serveurs, 4 sont détruites.

Comment identifier dans quel datacenter mes serveurs se trouvent ? Beaucoup de clients d’OVHcloud ont posé la question ces dernières heures. Et pour cause : l’hébergeur a fait face à un incendie qui a sérieusement endommagé une partie de ses installations à Strasbourg.

Le feu s’est déclaré ce mercredi peu après minuit. Il a complètement détruit le datacenter SBG2. La presse sur place a pu constater l’état du bâtiment de cinq étages, dont la structure métallique s’est affaissée.

Très gros incendie Port du Rhin à Strasbourg dans un data center, plus de 100 pompiers mobilisés, pas de blessés. https://t.co/CzjcmYwAIM pic.twitter.com/ma9wIu5U56 — France 3 Alsace (@F3Alsace) March 10, 2021

Il a fallu plus de cinq heures pour circonscrire les flammes. L’opération a mobilisé une centaine de pompiers, avec des renforts allemands. Aucun blessé n’est à déplorer.

OVHcloud fait les comptes

En l’état, les principaux canaux de communication « officiels » d’OVHcloud sont les Twitter de ses dirigeants Michel Paulin et Octave Klaba. On en retiendra, hormis la destruction totale de SBG2, les dégâts qu’a subis SBG1. L’alimentation électrique étant coupée sur tout le site, SBG3 et SBG4 sont également inopérants. La situation est moins claire pour SBG5 et SBG6. Ils se trouvent sur un autre site, mais semblent aussi indisponibles.

Update 10am. (I’m there).

We finished to shutdown the UPS in SBG3. Now they are off. We are looking to enter into SBG3 and check the servers. The goal is to create a plan to restart , at least SBG3/SBG4, maybe SBG1. To do so, we need to check the network rooms too. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

update at 11h30

Now we can enter inside the sites. we are checking the state of the servers

It seems that SBG3 servers have not been affected by the fire. They are off since there no electricity. Working on a plan to restore energy and network but no ETA yet. — Michel Paulin (@michel_paulin) March 10, 2021

À vos PRA

OVHcloud a entrepris de transférer une partie des services vers la zone de Gravelines. Leur remise en fonction pourrait prendre jusqu’à trois jours. Pour le moment, il adresse à ses clients une consigne en particulier : « Si votre production est à Strasbourg, nous vous recommandons d’activer votre plan de reprise d’activité ».

Pour ceux qui n’ont pas de PRA, restent les sauvegardes. À condition, là aussi, d’en disposer (a fortiori si on utilise des serveurs dédiés)… et de pouvoir y accéder. « J’ai un backup mais inaccessible car je dois l’avoir via le serveur uniquement », témoigne ainsi un utilisateur. L’accès est par ailleurs d’autant plus compliqué qu’à l’heure actuelle, la console de gestion OVHcloud rencontre des problèmes de disponibilité.

Hope everyone is safe. Major #hugops to the #OVH team. — Equinix Metal (@equinixmetal) March 10, 2021

Le Centre Pompidou fait partie des victimes. Le site data.gouv.fr, qui a lui aussi connu une panne ce mercredi, n’a pas officiellement établi de lien avec l’incendie. Mais ses équipes ont reconnu l’héberger chez OVHcloud.

Notre site est actuellement injoignable suite à un grave incident chez notre hébergeur. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite. — data.gouv.fr (@datagouvfr) March 10, 2021