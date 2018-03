Atos remporte un nouveau contrat en Suède auprès d'EuroMaint Rail, leader européen de la maintenance ferroviaire

Paris, Stockholm, 15 février 2018 –

Atos

, leader international de la transformation digitale, a remporté un contrat en Suède auprès d'

EuroMaint Rail AB

, leader européen de la maintenance ferroviaire, pour créer une infrastructure flexible et moderne comprenant des solutions d'environnement de travail connecté (Digital Workplace).

Ce contrat, d'une durée de 5 ans, permettra de réduire les coûts tout en assurant sécurité et conformité.

Face aux évolutions de l'environnement de travail, EuroMaint Rail AB souhaitait mettre en place une infrastructure moderne et flexible pour satisfaire les nouveaux besoins, notamment en mobilité, avec un modèle économique optimisé. EuroMaint Rail a trouvé avec Atos un partenaire de confiance pour poursuivre sa transformation digitale et relever les défis de demain.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Atos afin d'amplifier notre transformation digitale et de prendre les mesures qui s'imposent pour notre entreprise. Nous avons choisi Atos comme partenaire en raison de son expertise dans l'environnement de travail connecté et de son leadership reconnu à l'échelle européenne et mondiale. Nous avons déployé la première phase de la digitalisation et sommes ravis d'en voir déjà les premiers résultats

», déclare

Johan Andersson, CIO chez EuroMaint Rail

.

« Nous sommes heureux d'accompagner EuroMaint Rail dans sa transformation digitale. Notre offre de bout en bout

Atos Digital Workplace

permet à nos clients de créer un

environnement de travail flexible et sécurisé dans lequel les employés peuvent communiquer et collaborer de façon efficace, où qu'ils se trouvent et quel que soit le device qu'ils utilisent

. »

déclare

Peter Pluim, Executive Vice President du service Infrastructure et gestion des données chez Atos

.

Atos Digital Workplace

, véritable solution intégrée permettant de transformer l'expérience des employés, est délivrée via un écosystème avancé de partenariats. Atos est reconnu comme le

leader mondial de l'environnement de travail connecté par ISG

et le

leader du Gartner Magic Quadrant pour l'environnement de travail connecté en Europe.

