Hubwoo : Démission de Madame Nicole LOWE de son mandat d’administrateur

Démission de Madame Nicole LOWE de son mandat d'administrateur

Suresnes – 19

février 2018





Madame Nicole Tinkham LOWE, qui travaillait à la direction financière du groupe PERFECT COMMERCE aux Etats-Unis, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société HUBWOO le 31 janvier 2018.

Cette démission est la conséquence du départ de Madame LOWE du groupe et n'est en aucun cas liée à l'offre publique d'achat déposée par PERFECT COMMERCE S.A. le 17 janvier 2018 sur les actions d'HUBWOO.

En conséquence de cette démission, le conseil d'administration d'HUBWOO est désormais composé comme suit :

HUBWOO réfléchit à la désignation d'un administrateur indépendant (et non plus deux comme indiqué dans le dernier Rapport Financier Annuel). HUBWOO a fait le choix de déroger à la recommandation R3 du Code Middlenext compte tenu de la taille de la société et de la composition réduite de son conseil d'administration qui, selon lui, ne justifient pas la présence de deux administrateurs indépendants.

A propos d'Hubwoo

(www.hubwoo.com), Société du Groupe Proactis.





Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d'automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.

ISIN:

FR0004052561

, Euronext:

HBW

, Reuters:

HBWO.PA

, Bloomberg:

HBW:FP

Contacts





Tel: +33 (0)1 53 25 55 00





E-mail: investorcontact@hubwoo.com

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hubwoo via GlobeNewswire