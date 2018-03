Nouveau MindManager 11 pour Mac : Capturez visuellement, organisez et partagez les informations pour assurer le succès de vos projets et de votre entreprise

OTTAWA, 22 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) —

MindManager® 11 pour Mac

insuffle une nouvelle touche de raffinement et d'efficacité à la façon dont les individus et les équipes organisent leurs idées, abordent les tâches et atteignent leurs objectifs. Alors que MindManager est déjà un leader du mind mapping et de la visualisation des informations sous Mac, cette nouvelle version fournit des capacités avancées de mapping, de nouveaux types de diagramme et modèles, ainsi que des solutions simples pour partager et publier vos travaux – tous livrés dans une interface redessinée optimisée pour améliorer la productivité.

Les particuliers, petites entreprises et multinationales font confiance à MindManager pour réfléchir et organiser efficacement les idées, mieux partager les connaissances et mener leurs projets à bien. MindManager permet aux utilisateurs de transformer des idées et informations non structurées en mind maps, chronologies, diagrammes d'activité, etc. de façon à rationaliser le travail, booster la productivité et identifier de façon préventive les risques et les opportunités.

« MindManager 11 pour Mac fournit de puissants outils pour visualiser les données et ainsi exploiter tout le potentiel que représentent les informations, les stratégies et les plans de votre organisation » a déclaré Michael Deutch, Vice-président des Produits pour MindManager. « Lorsque 77 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage MindManager récent mené en milieu de travail nous ont indiqué que leur organisation enregistrait un faible taux de productivité et un taux d'échec élevé de leurs projets car elle ne consacrait pas suffisamment de temps à s'assurer de l'alignement, il nous a semblé évident que les entreprises devaient adopter de meilleures méthodes pour définir des objectifs communs et garantir le soutien de leurs équipes. »

« MindManager est un outil essentiel pour parvenir à cette fin. Avec cette nouvelle version, nous proposons une application robuste, forte des 20 années d'expérience et d'expertise de notre équipe dans le domaine de la visualisation des informations, offrant aux utilisateurs Mac toutes les capacités dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur travail et du monde », a ajouté Michael Deutch.

MindManager 11 pour Mac offre plus de puissance et de potentiel grâce aux nouveautés et améliorations, notamment :

NOUVEAU !



Visualisation des plans de croissance et de rentabilité grâce à la bibliothèque élargie de modèles

Plus d'une douzaine de modèles et formats de diagramme, nouveaux et améliorés, aideront les utilisateurs à visualiser les idées, les plans et les possibilités de façon à favoriser une réflexion approfondie, des décisions plus éclairées et de meilleurs résultats. Les chronologies, les diagrammes d'activité et les maps conceptuelles identifient les voies à suivre et favorisent la prise de mesures efficaces. Les diagrammes de Venn, en oignon et Ligne de couloir fournissent une meilleure compréhension des relations et intersections. Grâce aux matrices personnalisables, les utilisateurs sont en mesure d'établir une corrélation entre les idées et d'évaluer rapidement les risques, les bénéfices, la valeur et les priorités.

NOUVEAU ! Réinventez la façon dont vous utilisez MindManager avec l'Architecte digital

Avec la bibliothèque élargie d'objets d'arrière-plan et les capacités de création de map, les modèles existants peuvent être personnalisés à l'aide de formes, d'images, d'encadrés de texte, de lignes de couloir, de diviseurs, etc. afin de clarifier les relations et les responsabilités. Il est même possible de créer des nouvelles structures pour organiser et comprendre la structure globale. Désormais, les utilisateurs contrôlent librement l'aspect de leurs maps, leur contenu et les résultats qu'elles visent.

NOUVEAU ! Travaillez plus efficacement grâce aux fonctions avancées de mapping

Avec les fonctions avancées de mapping et les outils de gestion de tâches, les maps et les diagrammes sont plus faciles à utiliser, offrent un contenu plus fiable et fournissent de meilleurs résultats et ce, plus rapidement que jamais. Pour faciliter le multitâche, il est maintenant possible d'ouvrir plusieurs maps dans une même application. Les données de maps différentes peuvent être utilisées au sein d'un tableau de bord unique pour une compréhension immédiate. Par ailleurs, des liens externes peuvent être ajoutés sous un même thème pour créer un référentiel de ressources unique avec la possibilité de personnaliser le titre des liens pour fournir un contexte initial, etc.

NOUVEAU ! Publication et partage simplifiés avec tous et partout

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter un nouveau niveau de raffinement, de professionnalisme et d'impact à l'expérience de visualisation de maps grâce à la fonction d'exportation interactive des présentations HTML5. Les contrôles simples et clairs facilitent la navigation, y compris pour les destinataires novices, tout en maintenant leur attention sur le contenu de la map et non sur sa structure. De plus, le nouvel outil de publication permet aux utilisateurs de partager plus rapidement et facilement leurs réflexions avec des collègues, de présenter des propositions et des plans aux clients ou encore de publier du contenu MindManager sur le Web que d'autres utiliseront pour apprendre ou dont ils pourront s'inspirer.

Nouveauté ! Conçu en natif pour Mac, compatible à l'échelle de toute votre organisation

Conçu pour tirer parti de la puissance de High Sierra, la version 11 est la plus grande mise à jour Mac de MindManager, enrichie de nouvelles fonctions. Cette version garantit à tous les employés d'une entreprise (utilisateurs Mac ou Windows) de pouvoir tirer parti de toute la puissance des derniers styles de diagramme et des fonctions avancées de mapping pour obtenir l'alignement et le succès des projets. De plus, grâce aux lecteurs pour Mac et Windows mis à la disposition des clients MindManager Enterprise, les maps peuvent être partagées avec tous les membres de l'équipe, même s'ils n'ont pas installé la version complète du logiciel MindManager.











Prix et disponibilité





MindManager 11 pour Mac est disponible en anglais, français et allemand sous forme de licence individuelle au prix de vente conseillé de 214,80 €. Le prix de vente conseillé de mise à jour pour les licences individuelles est de 106,80 €. Les prix s'entendent TVA comprise.

MindManager 11 pour Mac est également disponible avec MindManager Enterprise, l'offre conçue pour les équipes qui comprend cinq licences et plus.











À propos de MindManager





MindManager de Mindjet aide les équipes et leurs membres, ainsi que les entreprises à travailler mieux et plus vite en simplifiant la procédure de saisie, d'organisation et de partage des informations. En transformant les idées éparses et les données déstructurées en maps visuelles dynamiques, MindManager favorise une compréhension plus claire et un meilleur contrôle du temps, des tâches et du monde. Des millions d'utilisateurs dans le monde choisissent MindManager pour trouver des idées, planifier et exécuter des projets et transmettre des connaissances. Mindjet est une division de Corel Corporation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.mindjet.com

.

© 2018 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel MindManager, le logo MindManager et Mindjet sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets:

www.corel.com/patent

Contact presse





Lucy Screnci





lucy.screnci@corel.com







www.mindjet.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à





http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5865773-6b66-460e-bebd-29f5d36d66a8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5f91155-affd-4eb7-b648-07d41fa56c7a

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de27cdf5-d40a-4b0d-a6dd-b63e36d1ba4d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d1522e3-fc3f-4257-b782-aafbef65be8f

Un vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à





http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffa28966-d658-49c7-a08e-b9923231d60f