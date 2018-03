STMicroelectronics et Sigfox coopèrent pour connecter des milliards d’appareils

ST inclura le logiciel réseau de Sigfox dans sa suite logicielle embarquée pour prendre en charge une large gamme de produits adaptés aux besoins des développeurs d'applications IoT

Cette collaboration permettra d'accélérer le développement des produits et systèmes basés sur la technologie de connectivité basse consommation LPWAN en utilisant des microcontrôleurs STM32, des émetteurs-récepteurs RF ultra-basse consommation, des éléments sécurisés, des capteurs et des composants de gestion

de l'énergie.

Genève, Suisse et Labège, France, le 26 février 2018 –

STMicroelectronics

(NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et

Sigfox

, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services pour l'Internet des objets (IoT), annoncent un accord de collaboration visant à soutenir et répondre plus rapidement à la demande croissante des appareils connectés utilisés dans une large gamme d'applications, parmi lesquelles la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la maintenance de bâtiments et d'équipements, la gestion des compteurs d'eau et de gaz, la sécurité, les transports, l'agriculture, l'exploitation minière et la domotique. En intégrant le logiciel de connectivité de Sigfox dans ses outils de développement, ST permettra aux développeurs d'accélérer le lancement sur le marché de leurs produits et solutions réseaux basse consommation LPWAN.

Afin d'accélérer l'adoption de la technologie Sigfox en tant que réseau étendu basse consommation (LPWAN) standard pour connecter des produits physiques au Cloud et à l'Internet des objets en toute sécurité, ST proposera désormais à ses clients le logiciel réseau de Sigfox dans le cadre de son offre de logiciels pour microcontrôleurs, en assurant notamment la compatibilité avec l'outil STM32. L'accord de collaboration garantit la compatibilité des outils avec la famille de microcontrôleurs multi-usages

STM32

leader sur le marché, ainsi qu'avec le portefeuille hors pair de technologies et de produits ST adaptés à la technologie Sigfox, à savoir le

S2-LP

, un émetteur-récepteur radio haute performance et ultra-basse consommation fonctionnant à une fréquence inférieure au GHz ; l'élément de sécurité

STSAFE-A1SX

compatible Sigfox ; une large

gamme de capteurs de mouvements

, environnementaux et audio ; ainsi que des dispositifs de puissance et de

gestion de la consommation

.

A propos de Sigfox

Sigfox est le premier fournisseur mondial d'une solution de connectivité dédiée à l'Internet des objets (IoT). L'entreprise a construit un réseau international capable de connecter des milliards d'objets à Internet tout en réduisant la consommation énergétique, et en toute simplicité. L'approche unique de Sigfox de permettre aux terminaux de communiquer avec le cloud lève les trois principales barrières à l'adoption de l'IoT qui sont le coût, la consommation d'énergie et l'évolutivité.

Aujourd'hui, le réseau Sigfox est disponible dans 43 pays et le sera dans 60 pays d'ici fin 2018. Avec des millions d'objets connectés enregistrés et un écosystème de partenaires grandissant, Sigfox offre aux entreprises d'être à la pointe de l'innovation en matière de services numériques. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l'entreprise est basée à Labège, près de Toulouse, au sein de l'IoT Valley française. Sigfox possède également des bureaux à Paris, Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï, Singapour et Tokyo.

Pour plus d'informations :

www.sigfox.com

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :

www.st.com

.

