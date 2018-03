TONNA ELECTRONIQUE : LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D’ACTIVITE AU 31 MARS 2018

TONNA ELECTRONIQUE





Société anonyme au capital de 7.196.432 euros





Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS





324 165 521 R.C.S. REIMS





Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)

TONNA ELECTRONIQUE : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 mars 2018 – Nouvelle date de dépôt des offres de reprise au 5 mars 2018

Par ordonnances rendues le 26 janvier 2018, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS a donné compétence au tribunal de commerce de REIMS de connaître des 6 procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés TONNA ELECTRONIQUE, FINANCIERE PONTOISE (1), FINANCIERE TONNA (2), ANTENNES FT (3), PONT-SUR-SEINE INDUSTRIES (3) et ELAP (3).

Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal de Commerce de REIMS a décidé la résolution du plan de redressement de la société TONNA ELECTRONIQUE arrêté par jugement du 15 mai 2008, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et autorisé la poursuite d'activité de la société TONNA ELECTRONIQUE jusqu'au 9 mars 2018. Par jugement en date du 16 février 2018, la poursuite d'activité a été prorogée jusqu'au 31 mars 2018 et une nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 5 mars 2018.

Par jugements du 9 février 2018, le tribunal de commerce de REIMS a également ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par le jugement en date du 9 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de TROYES concernant les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés FINANCIERE PONTOISE, FINANCIERE TONNA, ANTENNES FT, PONT-SUR-SEINE INDUSTRIES et ELAP et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 février 2018 pour examen des offres de reprise.

Les organes désignés dans le cadre de la procédure TONNA ELECTRONIQUE sont :

Le processus de cession se poursuit, étant précisé qu'une offre de reprise sous conditions suspensives portant sur les 6 sociétés du groupe et valable jusqu'au 31 mars 2018 a déjà été déposée entre les mains des administrateurs judiciaires.

La société TONNA ELECTRONIQUE tiendra le marché informé de la suite de la procédure de réception des offres dès le 6 mars 2018.



Votre contact



: Monsieur Patrice PETIT – Directeur Général Délégué – S/C v.travert@tonna.com – Tél. 03 26 05 28 51

