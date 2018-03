Winshuttle figure parmi les 25 plus grands fournisseurs de solutions SAP évalués par le magazine CIO Applications

Reconnaissance en tant que partenaire de premier plan qui refaçonne l'environnement SAP

La société Winshuttle se réjouit d'annoncer qu'elle a été reconnue parmi les

25 plus grands fournisseurs de solutions SAP en 2017 par le magazine CIO Applications

. Pour présenter les fournisseurs de solutions technologiques concernés à ses lecteurs, la rédaction de CIO Applications a évalué et sélectionné des éditeurs qu'elle estime à la pointe des défis dans le domaine des solutions SAP.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance en tant que grand fournisseur de solutions SAP, car elle illustre notre engagement d'offrir des solutions novatrices qui cadrent avec la stratégie numérique et produits de SAP. Elles permettent aux utilisateurs de jouer un rôle accru dans leur entreprise », a commenté John Pierson, PDG de Winshuttle.

