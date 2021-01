NUVIA : acquisition cruciale pour Qualcomm dans le datacenter ?

Quelle stratégie pour Qualcomm dans le datacenter ? La question se pose d’autant plus que le groupe américain projette d’acquérir une entreprise qui vise ce marché.

Cette entreprise, c’est NUVIA. À défaut d’une offre commerciale, elle se distingue par son équipe fondatrice, composée de vétérans de l’industrie des semi-conducteurs :

Les trois hommes ont surtout un ancien employeur en commun : Apple. Gulati y exerça entre 2009 et 2017 ; Bruno, entre 2012 et 2017 ; Williams, entre 2010 et 2019. À divers niveaux, ils ont contribué à la conception des processeurs mobiles de la firme.

En lançant NUVIA, ils ont porté leur ambition vers les serveurs. Leur arme : un SoC Orion basé sur des cœurs Phoenix exploitant partiellement l’architecture Arm. Leur argument : la performance par watt (illustration ci-dessous avec un benchmark publié en juillet 2020). Une approche qui leur a valu de lever près de 300 millions de dollars en deux tours de table. Avec, parmi les investisseurs, la Dell Technologies Capital.

Quel avenir pour NUVIA ? Qualcomm évoque les appareils mobiles, les ordinateurs portables, l’automobile (systèmes d’aide à la conduite), la réalité virtuelle ou encore les infrastructures réseau. Mais se garde de mentionner le datacenter.

We’re looking forward to combining our talent, technology and know-how with @Qualcomm to create a new class of high-performance computing platforms. https://t.co/8WBUbppVOZ

— Nuvia Inc. (@nuvia_inc) January 13, 2021