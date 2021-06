Qualys : décès de Philippe Courtot, son ex P-DG

Président et CEO de Qualys entre 2001 et 2021, Philippe Courtot est décédé à l’âge de 76 ans.

Il était une figure du secteur de la cybersécurité en France et aux Etats-Unis. Philippe Courtot, Chairman et CEO de Qualys pendant 20 ans est décédé le 5 juin à l’âge de 76 ans.

« Philippe était mon mentor et conseiller ; toute l’équipe Qualys et moi-même sommes profondément attristés par son décès, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille », a déclaré Sumedh Thakar, le nouveau président-directeur général de Qualys nommé fin avril suite au départ à la retraite de Philippe Courtot.

Philippe Courtot était né en France en 1944 et a commencé sa carrière dans la vente de micro-ordinateurs. Arrivé aux États-Unis en 1981, il devient PDG de Thomson CGR Medical en 1986,

En 1988, il fonde cc:Mail, un éditeur de logiciels de courrier électronique, revendu à Lotus en 1991.

Il prend ensuite la direction de Verity, spécialiste des logiciels de recherche, jusqu’en 1994.

Entre 1997 et 1999, il dirige Signio, spécialisé dans l’authentification et les services de paiement en ligne, qui sera vendu à Verisign.

Il avait investi dès 1999 dans Qualys qui allait devenir un leader des services de sécurité ans le cloud. En 2001, il prenait sa direction opérationnelle en tant que CEO et réussit son introduction en bourse en 2012.