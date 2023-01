Quels services expérimenter chez OVHcloud et Scaleway ?

En ce début d’année, quels produits et services essayer chez OVHcloud et Scaleway ? L’un et l’autre ont, en sus de leur roadmap, une page « synthétique » dédiée à leurs offres expérimentales.

Si on exclut les instances bare metal dont il vient d’annoncer le lancement, OVHcloud propose pour le moment une bêta : Cold Archive. Il s’agit d’une classe de stockage sur bande (cartouches IBM 3592, logiciel Miria d’Atempo) localisée dans la région RBX (Roubaix). On nous promet une réplication sur 4 datacenters distants de 100 km. Et, en guise d’ordre de grandeur, « quelques minutes à quelques heures pour restaurer quelques To ».

À un stade moins avancé (alpha), il y a les environnements Node.js, Ruby et Python managés. Pour la phase de test, OVHcloud fournit une seule configuration (1 cœur CPU virtuel, 2 Go de RAM, 10 Go de disque). Au menu, entre autres, accès SSH et SFTP, backups automatisés et gestion multidomaine. Cette gamme aura pour marque POWER.

Pour le détail des fonctionnalités à venir service par service, on consultera la feuille de route ouverte d’OVHcloud. Parmi les éléments « bientôt disponibles », il y a :

Pour l’offre Public Cloud

Calcul/stockage/réseau : chiffrement des volumes bloc, gestion des secrets avec Barbican…

Conteneurs et orchestration : monitoring de quota etcd, mode IPVS sur kube-proxy…

Bases de données : choix du type de disque à la création, sauvegardes PITR (point-in-time)…

IA/ML : gestion centralisée des tokens, synchronisation sur un volume spécifique…

VMware : bêta de NSX-T, datastores de 12 et 24 To…

Backup/DR : réplication multisite avec Zerto, proxy Linux pour la sauvegarde Veeam managée…

Les noms de domaines arrivent chez Scaleway

Côté Scaleway, quatre offres sont en bêta publique. Première listée : Managed Database avec Private Network. Elle permet d’utiliser, en tandem avec les bases de données managées (MySQL, PostgreSQL), le service de création de LAN virtuels privés. Pour le moment, uniquement en IPv4.

TEM, la plate-forme d’envoi d’e-mails transactionnels, est aussi en bêta publique. En complément à la console, il existe un CLI et des SDK pour Go et JS. Les niveaux gratuits donnent accès à 300 e-mails à utiliser pour tous les domaines d’un projet. Prix standard annoncé : 0,00025 €/e-mail.

Bêta publique également pour Observability (monitoring de ressources internes et externes ; logs et métriques) et Domains. Ce dernier permet d’acheter et de renouveler, dans la console Dedibox, des noms de domaine en .com, .net, .org, .fr, .eu, .nl et .pl. Le transfert de domaines n’est pas encore implémenté.

M&Q (Messaging and Queueing) est encore en bêta privée. Ce bus de messagerie prend pour le moment en charge les protocoles SNS, SQS et NATS. Le support d’AMPQ est prévu.

Les bases de données serverless sont à l’état de prototype. Comme le CDN et l’offre VPC Direct Connect (fourniture d’un lien dédié entre le réseau d’un client et ses private networks).

Illustration générée par IA