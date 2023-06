Qui est MosaicML, que Databricks acquiert pour plus d’un milliard de dollars ?

Pour MosaicML, la suite de l’histoire s’écrira chez Databricks. Ce dernier va débourser environ 1,3 Md$, primes de rétention comprises, pour s’emparer de la start-up américaine.

L’annonce de ce rapprochement se fait sous la bannière de l’IA générative. Databricks entend, en particulier, faire de sa plate-forme Lakehouse « le meilleur endroit pour construire […] des grands modèles de langage ».

À l’origine, on ne parlait pas d’IA générative chez MosaicML. Fondée en 2020, la société avait réellement pris son envol à l’automne 2021, ayant levé une trentaine de millions de dollars. Sa boîte à outils comportait alors deux briques. D’une part, une bibliothèque ouverte de méthodes d’entraînement et de techniques pour les assembler sous forme de « recettes ». De l’autre, un outil pour visualiser l’effet de ces assemblages sur le rapport coût/performances.

MosaicML résumait alors l’enjeu en deux questions :

« Quelle est la manière la plus rapide ou la plus économique d’entraîner un modèle donné en maintenant la même qualité qu’à l’origine ? »

« Quel est le plus haut niveau de qualité atteignable à budget constant ? »

Ces éléments allaient constituer le socle d’une plate-forme, ouverte un an plus tard. MosaicML y a depuis lors greffé, entre autres, sa propre bibliothèque de streaming de données. Ou encore son propre planificateur pour Kubernetes.

L’orchestrateur de conteneurs est une pièce fondamentale dans l’architecture de la plate-forme, en tant que support de déploiement multicloud. La bibliothèque de streaming permet quant à elle de travailler en stateless (elle complète le chargement dynamique du code et des images Docker).

MosaicML a aussi une plate-forme d’inférence

Depuis le lancement du produit, MosaicML a multiplié les démonstrations chiffrées, de l’entraînement de BERT « à partir de zéro pour 20 $ » ou de Stable Diffusion « pour moins de 50 k$ ». Début mai, il a ajouté à son catalogue une plate-forme d’inférence. Elle se compose de deux niveaux d’offre :

Édition Starter

Accès, par API publique, à divers modèles open source hébergés par MosaicML. Ils sont pour le moment au nombre de quatre. Deux pour générer du texte (modèles maison MPT), deux pour en vectoriser (modèles Instructor).

Édition Enterprise

Déploiement et exécution de tout modèle chez tout CSP. La promesse : « En un clic, transformez un checkpoint en une API hébergée dans votre VPC ». La facturation se fait à la minute-GPU. Une intégration avec le hub Hugging Face est disponible.

