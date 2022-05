Gestion de données : Databricks muscle sa direction juridique

Pas de traitement, analyse et monétisation de données, sans sécurité ni protection juridique.

Databricks, la société fondée par des créateurs d’Apache Spark, moteur open source de traitement de données massives, confirme la nomination de Trâm Phi au poste de vice-présidente senior (SVP) et responsable juridique (General Counsel).

« L’expérience approfondie de Trâm et son souci d’excellence opérationnelle dans la mise à l’échelle de fonctions juridiques et réglementaires ayant un impact sur les logiciels d’entreprise sont essentiels à la poursuite de notre succès », a déclaré Ali Ghodsi, CEO et cofondateur de Databricks. « Son leadership et son expertise sur les marchés publics et privés s’avèrent inestimables en cette période de forte croissance et de transition. »

Trâm Phi a débuté sa carrière au sein du cabinet d’avocats Fenwick & West. Depuis, Elle a contribué à de multiples transactions stratégiques sous l’angle juridique.

Databricks après DocuSign, Imperva et ArcSight

Avant de rejoindre Databricks, la juriste de formation (Berkeley Law) exerçait des fonctions similaires – SVP et General Counsel – chez DocuSign (signature électronique).

Auparavant, elle a également exercé des responsabilités juridiques chez d’autres acteurs actifs dans la data et les technologies de l’information, dont Imperva (cybersécurité), ArcSight (HPE Security) et InVision Technologies (équipements de sûreté).

We’re thrilled to welcome Trâm Phi as our Sr. Vice President & General Counsel 👏 With decades of experience scaling high-growth companies, Trâm will play an integral role in scaling impactful legal and regulatory functions. Get the details 👉 https://t.co/Y6HWv03zVU pic.twitter.com/p2XVqGewph — Databricks (@databricks) May 19, 2022

Chez Databricks dorénavant, Trâm Phi pilote la fonction et les équipes juridiques de l’entreprise basée à San Francisco (Californie). Il s’agit de soutenir l’exigence de conformité, sans sacrifier les ambitions affichées sur le marché de la gestion de données par Databricks.

La société est éditrice d’une plateforme logicielle de type lakehouse. Selon ses promoteurs, l’offre combine « le meilleur » des lacs et entrepôts de données. De grands groupes, dont AstraZeneca, Comcast, Crédit Suisse, Danone, H&M ou encore la SNCF s’appuient sur la plateforme Databricks Lakehouse pour unifier leurs données, leurs analyses et leur IA.

Il revient à Trâm Phi de maintenir le niveau de conformité attendu par le marché.