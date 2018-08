Radeon Pro V340 : AMD met le cap sur la virtualisation via les centres de données

VMWorld de Las Vegas : AMD se fend d’une toute nouvelle carte graphique répondant au nom de Radeon Pro V340.

Le focus est mis sur les performances accélérées dans le domaine de la virtualisation.

Accent mis sur la virtualisation

La carte a été conçue pour les performances d’exécution de tâches parallèles.

Dans un environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure), il s’agit ainsi d’accélérer les charges de travail de type CAO, DaaS (desktop as a service ou bureau en tant que service en français) et de rendu.

«La carte graphique AMD Radeon Pro V340 permettra à nos clients d’exploiter en toute sécurité la virtualisation des postes de travail et des applications pour les applications les plus exigeantes sur le plan graphique», explique Sheldon D’Paiva, directeur du marketing produit au sein de VMware. «Avec Radeon Pro pour VMware, les administrateurs peuvent facilement configurer un environnement VDI, déployer rapidement des GPU virtuels sur des machines virtuelles existantes et activer des centaines de professionnels en quelques clics de souris.»

La Radeon Pro V340 est ainsi conçue pour le traitement graphique parallèle en mode cloud. De quoi permettre à plusieurs utilisateurs de partager les ressources d’une même carte.

MxGPU, HBM2 et processeur de sécurité

AMD y parvient grâce à sa technologie de virtualisation VPU (Video processing unit) basée sur sa solution MxGPU elle-même adossée à la technologie SR-IOV (Virtual Root I / O Virtualization). Il s’agit d’une solution concurrente à GRID de Nvidia.

Selon le groupe dirigé par Lisa Su, la carte Radeon Pro V340 peut prendre en charge jusqu’à 32 machines virtuelles de 1 Go, soit jusqu’à 33% de plus que la Tesla P40 concurrente de Nvidia.

Advanced Micro Devices indique également que sa nouvelle carte dispose d’un moteur de codage intégré capable de compresser indépendamment les flux vidéo en H.264 et H.265, allégeant ainsi la charge du processeur graphique.

L’accent est aussi mis sur la sécurité puisque la carte est pourvue d’un processeur de sécurité embarqué avec démarrage sécurisé et chiffrement des données. “En tant que produit phare de notre nouvelle gamme de produits Radeon Pro série V, la carte graphique Radeon Pro V340 utilise des fonctions de sécurité avancées et permet de livrer et d’accélérer de manière rentable des charges de travail de visualisation modernes depuis le centre de données“, avance Ogi Brkic, directeur général de Radeon Pro au sein d’AMD.

Concrètement, la Radeon Pro V340 se présente comme deux GPU basées sur l’architecture Vega 1 embarqués sur une seule carte à connecter sur deux slots.

De surcroît, il s’agit de la première solution matérielle VDI équipée de 32 Go de mémoire vive ultra-rapide de type HBM2 (High Bandwidth Memory de seconde génération) à haut débit,

Si aucun tarif n’a été officiellement divulgué, AMD précise que sa carte graphique AMD Radeon Pro V340 sera disponible au quatrième trimestre 2018.

Vidéos promotionnelles signées AMD :



(Crédit photo : @AMD)