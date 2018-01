Recrutement : Adecco renouvelle son approche avec sa plateforme Adia

Adecco s’est doté d’une plateforme de recrutement en mode Cloud portée par Infosys pour renforcer l’offre et la demande de compétences “en temps réel”.

Adecco Group, référence mondiale des services RH, a fait appel à la SSII internationale Infosys d’origine indienne pour concevoir la plateforme de recrutement Adia.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de « co-création » visant à dynamiser « la stratégie numérique et la vision de l’avenir du recrutement », selon Alain Dehaze, CEO du groupe suisse spécialisé dans les process et les solutions de recrutement par intérim.

Avec la nouvelle plateforme en mode Cloud Adia, les deux partenaires ont pour objectif de renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande “de talents”, mieux gérer les profils et accélérer la mise en relation entre candidats et employeurs.

La plateforme cible les candidats et les entreprises qui souhaitent « trouver du personnel temporaire pour des missions de courte durée ». Et ce dans différents secteurs, dont la logistique, l’hôtellerie et l’événementiel.

Disponibilité “prochaine” en France

L’algorithme que l’on trouve derrière la plateforme joue un rôle moteur pour la correspondance affinée des offres d’emploi à des profils en fonction des compétences. Mais aussi du niveau d’expérience, de la disponibilité « en temps réel » et de la proximité des candidats avec le lieu de travail.

Les employeurs, en plus d’utiliser la plateforme pour recruter, peuvent planifier des changements d’équipes, émettre des contrats, approuver des relevés d’horaires de travail.

Déjà utilisée en Suisse et au Royaume-Uni, la plateforme Adia sera étendue à d’autres pays, dont la France, « dans les prochains mois ».

Toujours dans une volonté de gagner en efficacité, Adecco vient parallèlement d’adopter une solution Salesforce (éditeur leader de solutions CRM en mode SaaS) avec l’appui d’un partenaire intégrateur Talent Rover.

Objectif : accompagner le groupe dédié aux services RH dans la gestion de tous ses points de contact, candidats, recruteurs et clients. Le tout fédéré au sein d’une application unique.

