Red Hat Ceph Storage 3 : vers un stockage unifié sous l’ombrelle OpenStack

Le support des systèmes de fichiers et le stockage en conteneurs constituent les principales nouveautés de Red Hat Ceph Storage 3.

Un peu plus d’un an après Ceph Storage 2, Red Hat profite de l’ouverture de l’OpenStack Summit de Sydney pour présenter les évolutions de sa solution de stockage défini par logiciel (Software-defined Storage ou SDS en anglais).

Rappelons que Red Hat Ceph est une offre dédiée au stockage objet pour l’infrastructure cloud, l’analyse des données, les référentiels média, et la sauvegarde et restauration des systèmes.

Ceph Storage 3, mise à jour majeure de sa plateforme de SDS , introduit le stockage en mode bloc via iSCSI et le stockage de fichiers via CephFS. Ce qui favorise les migrations des plateformes existantes vers des environnements de stockage unifié estampillés OpenStack.

Le système se déploie sur plusieurs serveurs alors pilotable depuis une plateforme unifiée pour administrer des petaoctets de données tout en optimisant les performances et la capacité.

S’appuyant sur le projet communautaire Ceph 12.2 (Luminous), Ceph Storage 3 introduit quelques nouveautés propres à optimiser son exploitation sous OpenStack (plateforme open source pour le cloud).

A commencer par l’introduction de CephFS, le système de fichier scale-out (qui permet d’élargir les capacités de stockage en ajoutant de nouveaux supports de stockage dans le réseau) et compatible Posix (Portable Operating System Interface uniX).

Cela permettra aux utilisateurs de mieux intégrer le stockage à l’environnement d’exploitation Open Source pour les déploiements de différents profils de Cloud privé comme le cloud web-scale, l’infrastructure NFV (virtualisation des fonctions réseau ou NFVi) et de Cloud de développement/calcul.

Le stockage en conteneurs

Par ailleurs, le déploiement de capacités de stockage en conteneur Linux est désormais proposé.

Ceph Storage peut ainsi s’exécuter sur un nombre réduit de serveurs en optant pour la colocation des services sans risque de conflits entre les ressources plutôt que sur des équipements dédiés.

Selon Red Hat, cela permet de réduire d’au moins 24% les dépenses matérielles. Une solution séduisante pour les organisations contraintes par le manque d’espace et de matériel et qui déploient NFVi.

D’autre part, le nouveau support de l’interface iSCSI (Internet Small Computer System Interface) élargit la prise en charge de plates-formes hétérogènes en exploitant le protocole TCP/IP (le même qu’Internet).

Les environnements VMware et Windows, dépourvus du pilote Ceph natif, peuvent ainsi être pilotés depuis une seule plateforme de stockage en mode bloc.

Ceph Storage 3 est également compatible avec l’API Amazon S3 (connecteur logiciel pour la plateforme phare d’Amazon Web Services pour le stockage objet) .

Nouveau tableau de bord

« Red Hat Ceph Storage 3 constitue une étape importante pour les communautés OpenStack, VMware et Windows ayant besoin d’une solution de stockage unifiée », commente Olivier Delachapelle, Responsable du service Data Center Category Management EMEIA, chez Fujitsu.

« Avec cette version, Red Hat pose des fondations pour tous les services de stockage à base de logiciels qui seront conteneurisés à l’avenir et aide les clients à gagner en agilité et à réduire leurs coûts de déploiement. »



Enfin, Ceph Storage 3 se distingue par une nouvelle interface du tableau de bord qui intègre de nouvelles vues de contrôle des données à même de faciliter leur gestion.

La nouvelle solution doit être livrée courant novembre.

