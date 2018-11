Re:Invent 2018 : AWS lance FSx pour Windows et FSx pour Lustre

Si AWS propose des options de stockage pour les serveurs de fichiers Linux, de nombreuses sociétés utilisent toujours les serveurs de fichiers Windows.

Concurrencer Azure sur ton propre terrain

C’est la raison pour laquelle, le leader mondial du cloud annonce Amazon FSx pour Windows File Server entièrement compatible avec Windows. Amazon FSx pour Windows File Server est conçu pour fonctionner avec EFS (Encrypting File System).

Cette nouvelle fonctionnalité a été présentée par Andy Jassy, directeur général d’Amazon Web Services, à l’occasion de la conférence re:Invent 2018.

Il s’agirait d’une requête des clients, si l’on en croit Andy Jassy.

Selon AWS, l’approche réalisée avec FSx pour Windows File Server est similaire à celle effectuée avec Amazon RDS, en ce sens qu’elle est conçue pour fonctionner avec plusieurs cas d’utilisation et systèmes. Pour rappel, RDS (Relational Database Service) est un service managé qui peut être configuré et prêt à l’emploi en l’espace de quelques minutes via la Management Console d’AWS.

FSx pour Lustre à l’honneur

Parallèlement, AWS lance Amazon FSx pour Lustre, le système de fichiers distribué libre.

La fonctionnalité se présente comme un système de fichiers hautement parallèle qui prend en charge l’accès inférieur à la milliseconde aux systèmes de fichiers de plusieurs pétaoctets. Amazon de préciser, dans un billet de blog, que « des milliers de clients simultanés (instances EC2 et serveurs locaux) peuvent gérer des millions d’IOPS (opérations d’entrée / de sortie par seconde) et transférer des centaines de gigaoctets de données par seconde. »

Des milliers de clients simultanés (instances EC2 et serveurs locaux) peuvent gérer des millions d’IOPS. Il offre une intégration transparente avec S3 et chaque système de fichiers est soutenu par un stockage NVMe SSD, provisionné par incréments de 3,6 TiB (tebibyte).

(Crédit photo : @AWS)