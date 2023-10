SAP HANA en cloud privé : combien ça coûte chez OVHcloud ?

Du HANA en cloud privé ? C’est désormais une possibilité chez OVHcloud.

L’offre, officiellement lancée la semaine passée, repose sur l’environnement VMware managé du fournisseur. Soit en édition « Hyperconverged Storage » (vSphere Enterprise Plus, VMware Aria Operations Advanced, vSAN), soit en édition « Software-Defined Datacenter » (qui ajoute NSX-T).

Pour assurer le SLA de 99,95 %, les packs de démarrage comprennent trois serveurs HCI (en Dual Intel Xeon Gold 6248R avec 1,5 To de RAM de 11,52 To de stockage NVMe brut). S’y ajoutent deux datastores de 3 To (hors HANA). OVHcloud garantit un remplacement des nœuds défectueux dans l’heure, mais juge « plus prudent » d’opter pour 4 nœuds par cluster.

Parmi les fonctionnalités optionnelles :

– Templates de VM SUSE pour les applications SAP (en BYOL ; on pourra « bientôt » acheter une licence chez OVHcloud)

– Sauvegarde avec l’agent Backint d’OVHcloud ou Veeam Managed Backup

– Automatisation des déploiements (module Terraform et préinstallation de HANA)

OVHcloud facture 11 % de plus pour HDS, 12 % pour SecNumCloud et 66 % pour PCI

D’un côté, une offre « Standard » avec des options HDS et PCI. De l’autre, une offre qui exploite l’infra SecNumCloud d’OVHcloud (un datacenter à Roubaix, un autre à Strasbourg).

Conformément à la politique de la maison, les offres qualifiées SecNumCloud entraînent un surcoût de 12 %. C’est sans compter l’obligation de souscrire au niveau de support Entreprise… et à des services de maintenance (au minimum, le pack de démarrage Professional Service à 2000 € HT).

Qu’en est-il des frais supplémentaires liés à HDS et PCI ? Sans ces certifications, l’offre standard a la tarification publique suivante.

En version HDS, le prix augmente d’environ 10,7 % sur le socle Hyperconverged Storage (premier tableau ci-dessous) et 10,5 % en SDDC (deuxième tableau).

En version PCI, il faut compter un supplément de 63,6 % sur le socle Hyperconverged Storage. Et de 62,6 % en SDDC.

La tarification des datastores supplémentaires est fixe.

Celle des serveurs HCI additionnels varie, avec des surcoûts du même ordre que pour les packs de démarrage.

Version standard, sans certifications :

Avec certification HDS :

Avec certification PCI :

La qualification SecNumCloud entraîne effectivement un surcoût de 12 % sur les packs de démarrage. En tout cas sur le socle Hyperconverged Storage. Pour l’offre SDDC, OVHcloud invite à prendre contact…

