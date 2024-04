Sauvegarde et restauration : Commvault muscle son offre cloud avec Appranix

Plébiscité comme un des leaders du Magic Quadrant 2023 de Gartner dans la catégorie

» sauvegarde et restauration », Commvault souffrait d’un manque de performance pour son offre Cloud.

« Commvault bénéficie d’une appréciation positive sur la partie BaaS, en raison de sa couverture fonctionnelle (endpoints, stockage objet OCI, etc.). On ne peut pas en dire autant concernant la parité entre les offres cloud et sur site : les clients des premières ont tendance à être servis d’abord lorsque s’ ajoute des fonctionnalités.» écrivait Silicon en août dernier, soulignant les critiques émises par Gartner.

🤝 We’re joining forces with @Commvault to take #cyberresilience to a new level for customers and partners. Here’s to growing together, learning from each other, and setting new benchmarks of success to change the market! https://t.co/TWFT5ZYLLi

#CloudResilience pic.twitter.com/dcXIlvwW9k

— Appranix (@AppranixOne) April 16, 2024