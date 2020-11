« Score de productivité » Microsoft 365 : la crainte d’une surveillance au travail

Microsoft a-t-il engendré un outil de surveillance au travail ? Des voix s’élèvent pour le dénoncer. Dans leur viseur, le « score de productivité » que l’entreprise a adossé à sa suite bureautique cloud.

Ce score se fonde sur deux aspects. D’un côté, l’utilisation de Microsoft 365. De l’autre, celle des ressources sous-jacentes. Respectivement, les « expériences des personnes » et les « expériences technologiques », pour reprendre les termes employés dans la documentation.

C’est le premier élément qui pose des questions en matière de respect de la vie privée. En tout cas, entre autres, d’après le fondateur de Basecamp (logiciel de gestion de projets). « Le mot ‘dystopique’ n’est presque pas assez fort, affirme-t-il. Devoir se soucier de donner l’impression d’être occupé juste pour les statistiques est la dernière chose dont a besoin à l’heure actuelle. »

Holy fuck. The word dystopian is not nearly strong enough to describe the fresh hellhole Microsoft just opened up. Just as the reputation of a new and better company was being built, they detonate it with the most invasive work-place surveillance scheme yet to hit mainstream. https://t.co/qYjBbTCGuP

— DHH (@dhh) November 24, 2020