Start-up cybersécurité : six levées de fonds qui ont marqué 2023

Escape

Son offre : Commercialise depuis 2022 une plateforme pour tester la sécurité et détecter les failles dans les API. C’est le cas pour GraphQL, langage open source de requête et un environnement d’exécution côté serveur mais aussi pour OpenAPI qui permet de décrire, développer, tester et documenter des API conformes à l’architecture REST.

Un rapport qui dévoile la nature des vulnérabilités est envoyé aux développeurs.



Sa levée de fonds : 3,6 millions € dans un tour de table d’amorçage mené par IRIS et First ainsi que Irregular Expressions, Tiny Supercomputers et Kima Ventures qui étaient déjà présents au capital. S’y ajoute des business angels comme Philippe Langlois (Qualys) et Roxanne Varza (Station F).

Astran

Son offre : Une solution de stockage – Astran S5 – dans le Cloud. qui embarque une technologie brevetée de fragmentation des données (threshold cryptography) permettant de garantir la confidentialité, la sécurité et la conformité des données stockées, tout en évitant la lourdeur des clefs de chiffrement.

Astran a été sélectionnée par Google, parmi 15 entreprises européennes, pour intégrer son programme d’accélération en cybersécurité.

Sa levée de fonds : 5 millions $ levés auprès de Galion.Exe et de Sistafund.

OverSoc

Son offre : Sur le créneau porteur du Cybersecurity Asset Attack Surface Management (CAASM), une solution pour cartographier en temps réel la surface d’attaque : découverte des actifs cachés, des risques et de la conformité du système d’information. Objectif : automatiser le traitement des données pour permettre aux équipes de se concentrer sur l’essentiel.

Sa levée de fonds : 3,8 millions €. Réalisée auprès de CyberK1 et Auriga Cyber Ventures avec les investisseurs historiques Alacrité France et Finovam Gestion.



CyberVadis

Son offre : Commercialise une plateforme permettant de couvrir l’ensemble de la supply chain d’une entreprise pour évaluer la capacité de ses fournisseurs, partenaires ou filiales, à détecter une cyberattaque et de la neutraliser. Ensuite, une équipe interne d’analystes en cybersécurité examine les réponses afin de fournir un tableau de bord détaillé et des actions d’amélioration.

Sa levée de fonds : 7 millions €. Menée par le fonds suédois Zobito, déjà actionnaire d’Ecovadis, maison-mère de CyberVadis.

Sekoia

Son offre: Une plateforme XDR (eXtended Detection & Response) de détection des cyberattaques en temps réel, en mode SaaS, lancée en 2020. Sekoia.io privilégie l’interopérabilité via l’intégration de l’ensemble des solutions cyber de ses clients afin de fournir une unique tour de contrôle. Elle vise les 10millions d’euros de CA en 2023 et revendique une centaine de clients.

Sa levée de fonds: 35millions € auprès de la Banque des territoires et de Bright Pixel (anciennement Sonae IM) et de ses investisseurs historiques Omnes Capital, Seventure et BNP Paribas Développement. Cette levée de fonds fait suite à celle de 10 millions d’euros réalisée en 2020

Filigran

Son offre : Baptisée XTM « Filigran eXtended Threat Management », la suite de solutions de cybersécurité open source permet de comprendre les environnements des menaces, d’anticiper et de détecter les incidents. Elle est composée des plateformes OpenCTI (Threat Intelligence) et OpenEx (simulation de menaces).

Sa levée de fonds : 5 millions € en amorçage dirigée par Moonfire Ventures (UK) et complétée par des sociétés de capital-risque, des family offices et des business angels comme Motier Ventures, Kima Ventures, Raise Sherpas ou Zebox Ventures