Stéphanie Cervetti prend la direction générale de BPCE-IT

Dédiée à la gestion et au développement des infrastructures technologiques et du service informatique de l’ensemble des métiers du Groupe BPCE* , la direction générale de BPCE Infogérance & Technologies (IT) est confiée à Stéphanie Cervetti .

Avant cette nomination, elle était directrice du pôle Production Métiers de BPCE IT , dont la mission est d’assurer le bon fonctionnement et la qualité des applications bancaires ainsi que de qualifier et de mettre en production les projets d’évolution du SI.

Passée par SFR ( 1996-1998), elle a passé 20 ans au sein du Bouygues Telecom (1998-2018) où son dernier poste était Directeur de la Production, des Infrastructures et de la Sécurité IT, avant de rejoindre le Groupe BPCE

Agée de 52 ans, Stéphanie Cervetti est diplômée de Télécom Sud Paris.

BPCE IT : une filiale de 1700 collaborateurs

Créée en 2015, BPCE Infogérance et Technologies est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), structure commune des filiales informatiques du Groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne).

Son rôle est de consolider les infrastructures et de mutualiser les achats afin d’optimiser les coûts et renforcer la qualité de service de l’ensemble de la production informatique du Groupe. Elle propose également des services d’infrastructures à valeur ajoutée (messagerie, visioconférence,…) pour les utilisateurs et les systèmes d’informations.

Avec 1 700 collaborateurs en majorité analystes, ingénieurs et experts informatiques présents dans 15 villes, BPCE IT s’appuie également sur ses propres fonctions supports : finance, audit, risques, architecture et sécurité, ressources humaines, communication interne.

* banque de proximité, assurances, services financiers spécialisés, banque de grande clientèle et gestion d’actifs.