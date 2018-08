Stockage cloud : Google One prend son envol

Google étend ses nouvelles offres de stockage Google One à plus d’utilisateurs outre-Atlantique avant un lancement prochain dans d’autres pays.

Google avait lancé ses nouvelles offres de stockage cloud Google One en mai dernier. La firme de Mountain View les proposait alors à ses clients payant.

Des tarifs revus à la baisse

Désormais, Google étend Google One à plus de clients américains.

Google One consiste en du stockage cloud partagé avec Gmail, Google Drive et Google Photos.

Avec ce déploiement, les tarifs sont revus à la baisse puis le forfait de 2 To est maintenant au prix de celui de 1 To.

L’offre d’appel permet d’obtenir un espace de 100 Go de stockage pour 2 dollars par mois. Il est toutefois plus intéressant de passer à 200 Go pour 3 dollars, en termes de prix au Go.

Mais, c’est bien l’offre à 10 dollars pour 2 To qui offre le meilleur rapport qualité prix.

Des bonus en sus

Notons que tout espace supplémentaire acheté pourra être partagé avec 5 autres membres de la famille.

De plus, Google offre également des «avantages» spéciaux aux abonnés Google One – que vous soyez un client à 2 dollars par mois ou un client à 300 dollars par mois. Ces avantages comprennent des rabais sur des chambres d’hôtel et des crédits Google Play. Les représentants de Google ont déclaré que les clients de Google One bénéficieront d’avantages supplémentaires, qui seront dévoilés ultérieurement.

Les membres de Google One bénéficient aussi d’un support dédié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les produits Google.

Si, pour l’heure, Google One n’est disponible qu’aux États-Unis, il le sera bientôt également dans d’autres pays.

