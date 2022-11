Télécoms : les USA ne font plus d’exception pour Huawei

Plus d’exception pour Huawei. Il en est ainsi avec les nouvelles règles de la FCC concernant l’autorisation des équipements télécoms sur le marché américain.

Pas de surprise : cette modification était actée depuis novembre 2021 et l’entrée en application du Security Equipment Act. Le texte donnait, entre autres, un an à la FCC pour signer une ordonnance éliminant ladite exception.

De quelle exception parle-t-on ? De celle qui pouvait éventuellement permettre à Huawei – et à quatre autres fournisseurs – de marketer et de commercialiser, sur le territoire américain, des produits et services inscrits en liste noire. Autant dans le cadre de la procédure de certification que de l’autodéclaration de conformité.

Cette liste noire découle du Trusted Communications Networks Act de 2019. Washington en avait publié une première version en mars 2021. Y figuraient, aux côtés de Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology. Motif : danger pour la sécurité nationale.

Depuis lors, la liste a été actualisée par deux fois, sur la foi des observations de plusieurs ministères (Sécurité intérieure, Justice, Défense). Les États-Unis y ont ajouté Kaspersky. Ainsi que les services de China Mobile, China Telecom, China Unicom et Pacific Network. Rien n’a changé, en revanche, côté équipementiers. Pour Huawei et ZTE, l’interdiction est générale : stations de base, terminaux, routeurs… Pour les trois autres, elle englobe les équipements exploités « à des fins de sécurité nationale ». Ce qui comprend par exemple la surveillance physique des infrastructures critiques.

Photo d’illustration © Huawei