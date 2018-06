Toshiba a (enfin) vendu ses mémoires Flash à Bain Capital

Le groupe japonais conserve 40 % de sa filiale revendue à un consortium incluant Apple, Dell, Seagate et Kingston.

C’est la fin d’une histoire de transaction qui n’en finissait plus. Toshiba Corp a annoncé ce vendredi la vente définitive de sa filiale Toshiba Memory pour 18 milliards $ à un consortium KK Pangea dirigé par le fonds d’investissement Bain Capital et impliquant des partenaires comme SK Hynix, Apple , Dell , Seagate Technology et Kingston Technology.

Le groupe japonais conservera un peu plus de 40% du capital et des droits de vote de l’ex Toshiba Memory, deuxième producteur mondial de puces NAND, indique un communiqué.

Cet épilogue, attendu, met fin à un processus de vente qui devait se conclure initialement en Mars. Elle avait été retardé en raison d’un réexamen prolongé des autorités antitrust chinoises qui ont approuvé l’accord le mois dernier.