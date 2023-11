Trois questions sur Grok, cet autre rival de ChatGPT

Grok, entraîné en partie sur le dataset The Pile* ? Brian Roemmele n’en démord pas, en dépit du démenti que lui a opposé un employé de xAI.

Sur le papier, ce concurrent de ChatGPT a été formé à l’aide de données « issues d’Internet (jusqu’au troisième trimestre 2023) » et d’informations « fournies par des AI Tutors ».

Ces derniers, des « créateurs, enseignants et conservateurs [curators] […] excellents en rédaction et experts dans leur domaine », travaillent à distance pour apporter une forme de « caution humaine ».

Cette supervision n’a pas été pour autant « neutralisé » Grok. xAI – Elon Musk en tête – se vante de lui avoir donné de la personnalité. Il en a effectivement, et elle oscille du sel attique à la vulgarité.

Grok repose sur un LLM développé ces quatre derniers mois. Après l'annonce de xAI en juillet, a démarré l'entraînement d'un prototype Grok-0 à 33 milliards de paramètres. Ses capacités, nous affirme-t-on, avoisinaient celles de Llama 2-70B.

Des améliorations sur le codage et le raisonnement ont mené à Grok-1. xAI l'a comparé à d'autres grands modèles sur quatre benchmarks. En l'occurrence, GMS8k (problèmes mathématiques de niveau collège), MMLU (multiples tâches de traitement du langage), HumanEval (codage) et MATH (problèmes mathématiques de niveau collège et lycée).

Sur la foi de ces tests, Grok est au niveau de GPT-3.5. Voire de Claude 2 sur le traitement du langage et de GPT-4 sur le codage. xAI y ajoute un comparatif « maison » sur la base d'un examen national de maths de niveau secondaire donné en Hongrie. Une forme de confirmation « si jamais [ses] modèles devaient avoir été formés, par inadvertance », sur les quatre benchmarks précédents, disponibles sur le Web.

Pour l'entraînement et l'inférence, xAI a retenu une stack Kubernetes-Rust-JAX (plutôt que PyTorch). Le tout sur « des dizaines de milliers de GPU ».

Officiellement, le champ disciplinaire de Grok couvre la réponse à des questions, la récupération d'informations, l'écriture créative et le codage. Il est capable de chercher sur le Web, mais pas encore par lui-même. X/Twitter est l'une de ses sources (celle « privilégiée », selon Brian Roemmele).

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.

It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023