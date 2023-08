Usines Toyota à l’arrêt : panne informatique ou cyberattaque ?

Panne informatique ou cyberattaque ? Deux jours après avoir annoncé que ses capacités de production étaient totalement bloquées dans ses 14 usines situées au Japon, Toyota n’a pas vraiment tranché.

» Nous croyons comprendre que le dysfonctionnement du système n’a pas été causé par une cyberattaque. Cependant, nous continuerons à rechercher la cause. » indique un communiqué ce 29 août.

Ce que l’on sait c’est que la défaillance empêchait de traiter les commandes de pièces. Conséquence : l’interruption de la production dans ses 14 usines japonaises, soit 28 lignes de production au total.

Selon Bloomberg, Hino Motors Ltd., une filiale de Toyota, a déclaré le 28 août qu’elle rencontrait également des problèmes de système et qu’elle arrêterait quatre chaînes d’assemblage dans deux usines japonaises.

Les autres sites de production situés à l’étranger n’ont pas été impactés a précisé Toyota.

Une cyberattaque en 2023

Cette « panne » intervient après une sérieuse alerte l’an dernier. Une cyberattaque ayant touché l’un de ses fournisseurs, Kojima Industries, le constructeur avait été obligé de suspendre toute sa production au Japon pendant une journée.

En 2022, Toyota était le premier constructeur mondial devant Volkswagen. Sa production mondiale a dépassé 5,6 millions de véhicules sur les six premiers mois de 2023, une hausse de 10,3% sur un an et un nouveau record semestriel pour le groupe, selon des chiffres publiés fin juillet.