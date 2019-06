Visioconférence : Skype étend le partage d’écran à Android et iOS

Skype annonce que la fonction de partage d’écran est désormais disponible pour les version stables Android et iOS.

Une nouveauté importante qui était testée en version bêta depuis le mois d’avril.

No need to reach for your laptop! Now you can share your screen from your mobile device while on a Skype call. Learn how: https://t.co/qWTX5jnc3H pic.twitter.com/HeR1sv6dQS

— Skype (@Skype) 4 juin 2019