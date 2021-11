Windows sur Arm : Qualcomm a-t-il négocié une exclusivité ?

Doit-on s’attendre à un écosystème Windows sur Arm plus dynamique en 2022 ? C’est une hypothèse, liée à l’expiration d’un hypothétique accord d’exclusivité Microsoft-Qualcomm.

Pourquoi Windows sur Arm ne prend-il officiellement en charge que des puces Qualcomm ? Cela tient peut-être à un accord d’exclusivité signé avec Microsoft.

Le deal – dont l’existence reste hypothétique – arriverait bientôt à terme. D’où, possiblement, la montée en régime récemment constatée chez certains concurrents de Qualcomm. Notamment MediaTek. Le groupe taïwanais a publiquement affirmé, à plusieurs reprises ces dernières semaines, son intention de prendre le wagon Windows sur Arm.

Voilà plus de quatre ans que les premiers PC Arm équipés de Windows 10 sont sortis. À la baguette, deux constructeurs : HP et Lenovo. Et un même processeur : le Snapdragon 820. Microsoft, entre autres, avait rallié le mouvement en 2019, réintroduisant Arm dans la gamme Surface. Avec le modèle Pro X, doté de la puce SQ1 fondée sur la plate-forme Snapdragon 8cx.

La relation Microsoft-Qualcomm était déjà très marquée sous l’ère Windows Phone. Elle le fut tout autant avec Windows RT, première tentative – vite avortée – de porter l’OS sur des PC Arm.

Photo d’illustration © Gorodenkoff – Adobe Stock