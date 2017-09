BT étoffe son offre de libres services avec une nouvelle plateforme Cloud

Dans le courant du dernier trimestre 2017, l’opérateur britannique BT lancera Personalised Compute Management System (PCMS), une nouvelle plateforme Cloud de services en direction des entreprises pour les aider à accélérer leur transformation digitale.

La solution prête à l’emploi s’appuie sur la plateforme de gestion Compute Management Systems que BT exploite pour commercialiser ses offres de services à la demande. Les clients de PCMS pourront revendre les capacités de calcul (Cloud Compute), de stockage (Cloud Storage) et les applications (Applications from BT) de l’opérateur depuis 22 régions dans le monde.

Gestion de produits, gestion des clients, authentification des utilisateurs, gestion des commandes, des services, facturation et recouvrement…plus de 45 processus numériques sont disponibles.

Qui plus est, les utilisateurs pourront s’interconnecter aux data center de clients et autres fournisseurs, ainsi qu’aux services des Cloud publics chez Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Softlayer, Google Cloud Platform, etc.

Les clients de BT pourront ainsi consommer ces services pour leurs besoins propres ou les commercialiser auprès de leurs propres clients.

12 semaines pour lancer un service

« Cette plateforme prête à l’emploi propose de nouvelles façons de numériser, gérer et construire des modèles économiques rentables à partir de l’écosystème dynamique des consommateurs, producteurs et inventeurs dont disposent les entreprises », résume Neil Sutton, Vice-Président Compute au sein de la division Global Services de BT.

Selon la branche services de l’opérateur, PCMS permet de lancer sur le marché un service en 12 semaines. Avec, potentiellement, l’appui de BearingPoint. La société néerlandaise de conseils en gestion et technologie, qui a accompagné BT dans la conception de sa plate-forme, sera également partenaire de sa commercialisation.

PCMS se distingue également en offrant plusieurs canaux de vente et d’exécution aux modalités, langues et devises propres à chaque pays.

PCMS pourra se coupler avec Dynamic Network Services, une offre de gestion à la demande de capacité réseau que BT avait lancée en mai dernier.

