Clever Cloud ajoute une option Scaleway à son PaaS

« Clever Cloud et Scaleway s’associent pour proposer une offre PaaS 100 % européenne et souveraine. » Ainsi les deux groupes communiquent-ils à propos d’un produit lancé voilà quelques semaines.

Dans la pratique, rien de nouveau, sinon une entrée supplémentaire au catalogue de Scaleway, sous la marque Web Platform. Pour le reste, la filiale d’Iliad rejoint simplement la liste des partenaires hébergeurs de Clever Cloud.

2⃣ Web Platform supports a wide range of runtimes such as Node.js, Java, PHP, Scala, Python, Docker, Ruby, Golang, Haskell, Rust, .NET and managed databases (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elastic Search, Redis). — Scaleway (@Scaleway) January 17, 2023

Cette liste comprenait déjà trois sites en région parisienne (DataBank, Equinix et 2CRSi). OVHcloud y figure aussi, avec 6 datacenters (Gravelines, Roubaix 5, Varsovie, Sydney, Singapour, Beauharnois). Oracle a été évoqué l'an dernier, pour le moment sans concrétisation officielle.

L'essentiel des runtimes Clever Cloud sont disponibles dans le cadre de l'offre Web Platform (seuls Elixir et Go manquent à l'appel). Tout comme les modules complémentaires (messagerie pub-sub, stockage objet...) et les bases de données managées (MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, MongoDB).

Clever Cloud gère la facturation. Sur le même modèle que chez les autres partenaires, la tarification dépend du nombre d'instances (scalers) et d'add-on.

Une nouvelle zone est apparue ! Déployez désormais dans le nouveau datacenter DC5 de @Scaleway_fr. ⚖️ Un DC écologique neutre en carbone

❄️ Refroidissement adiabatique avec un PUE de 1,20

🏙️ Basé à Paris Pour en savoir plus : https://t.co/YhD0q85C8f — Clever Cloud Fr (@clever_cloudFR) January 17, 2023

