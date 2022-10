Heroku gratuit, c’est fini : 6 options pour le remplacer

Image 1 parmi 6



- Ressources de calcul : CPU partagé, 512 Mo de RAM

Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité (délai de rétablissement : jusqu'à 30 secondes)



- Jusqu'à 750 heures d'exécution et 400 heures de build par mois pour l'ensemble des services

- 100 Go de bande passante par service

- 25 noms de domaine gratuits

- Pas de disque persistant

Sites statiques : 4 options de localisation, dont 1 en Europe (Francfort)



- PostgreSQL managé : une base de données à la fois, sans backup, supprimée après 90 jours (période de grâce de 14 jours) ; CPU partagé, 256 Mo de RAM, 1 Go de SSD

- Redis managé : 25 Mo, pas de persistance, 50 connexions max