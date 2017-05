Cloud : AWS ultra-dominant, Azure et Google réduisent l’écart

Un AWS qui continue à dominer de la tête et des épaules le marché, mais avec Microsoft Azure et Google comblant peu à peu leur (immense) retard. C’est le tableau – assez attendu – que dresse le cabinet d’études Canalys du marché du Iaas au premier trimestre 2017, un segment qui a représenté sur ces trois mois 11,4 milliards de dollars (+ 42 % en un an).

Plus gros que ses trois poursuivants réunis, AWS dépasse les 3,5 Md$ à lui seul sur la période et profite d’une croissance similaire à la moyenne du marché (43 %). Un rythme suffisant pour maintenir à distance pendant longtemps encore son rival le plus menaçant, Microsoft. Azure enregistre en effet la croissance la plus significative dans le top 4 (+ 93 % en un an), mais son chiffre d’affaires reste inférieur de plus de 2 Md$ à celui d’AWS sur le trimestre. Troisième, Google bénéficie lui aussi d’une croissance plus rapide que la moyenne (+ 74 %). Au pied du podium, IBM affiche un chiffre d’affaires trimestriel très proche de celui de Google (à un peu plus de 500 M$), mais sa progression est moins dynamique (+ 38 % sur le trimestre).

« Le calendrier est crucial »

« La concurrence pour séduire les entreprises s’intensifie entre les principaux fournisseurs de services Cloud, qui investissent fortement pour sécuriser leurs principaux comptes nationaux et globaux », explique Daniel Liu, analyste chez Canalys. « Le calendrier est crucial, car de nombreux grands comptes évaluent, formulent et exécutent des stratégies pour déplacer des charges de travail et leurs infrastructures existantes vers le Cloud et y développer de nouvelles applications dans le cadre des initiatives de transformation numérique. » Pour Canalys, dans cette course de vitesse, l’appui du channel sera crucial, notamment afin de toucher le marché des PMI-PME.

crédit photo © christophe lagane – Silicon.fr