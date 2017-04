Fin de support pour la version originale de Windows 10 le 9 mai !

Dans moins d’un mois. Tous aux abris. Les femmes et les enfants d’abord.

Oui, sauf que cette fin de support concerne la version initiale de Windows 10 et non celles proposées par la suite. C’est donc bien la mouture de Windows 10 lancée le 29 juillet 2015 qui ne sera plus mise à jour début mai. Un cycle de vie qui reste tout de même très court pour cette version de l’OS desktop de Microsoft.

Audit du parc informatique recommandé

Les entreprises devront vérifier que les dernières moutures de cette offre sont bien installées. Chose d’autant plus vraie que sur les terminaux mobiles disposant de peu d’espace de stockage (32 Go ou 64 Go), les nouvelles versions de Windows 10 ne se sont probablement jamais installées, faute de place.

Il leur suffit pour cela de vérifier la version de l’OS dans les « Paramètres », rubrique « Système > Informations système ». Windows 10 version 1507 est seul concerné par cette annonce. Depuis, d’autres moutures ont été proposées, qui sont toutes encore activement supportées :

Windows 10 version 1511 « Threshold 2 », lancé le 10 novembre 2015 ;

Windows 10 version 1607 « Anniversary Update », le 2 août 2016 ;

Windows 10 version 1703 « Creators Update », le 5 avril 2017.

À noter, la version 1511 de l’OS devrait ne plus être supportée vers la fin de l’année.

Le support général de Windows 10 s’éteindra pour sa part le 13 octobre 2020. Alors que son support étendu sera assuré jusqu’au 14 octobre 2025. De quoi voir venir.

