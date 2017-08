Google glisse la réalité augmentée sur les smartphones Android

Après les lunettes connectées (dont la version 2 est toujours en développement), Google veut pousser la réalité augmentée sur les smartphones. La firme californienne a lancé sa plate-forme ARCore en ce sens en direction des développeurs.

ARCore s’articule autour d’éléments fondamentaux comme le « Motion tracking » (suivi de mouvement) qui exploite la caméra du smartphone pour déterminer la position et l’orientation. La compréhension du mouvement consiste à détecter des surfaces horizontales tandis que l’estimation de la lumière ambiante permettra aux développeurs de créer des objets virtuels en phase avec l’environnement, le tout pour plus de réalisme. A certains égards, ARCore peut être considéré comme l’équivalent pour Android d’Apple ARKit, souligne ITespresso.fr.

ARCore, le Tango des smartphones

Avec l’arrivée imminente des nouveaux iPhone et d’iOS 11 qui devraient accorder une place importante à des apps de réalité augmentée, Google est soumis à une pression importante pour rester dans la course. Mais l’entreprise a pour elle de disposer d’un parc de 2 milliards de smartphones activés sous Android dans le monde. Pour faciliter et pousser à l’usage d’ARCore, Google invite ainsi les développeurs non expérimentés dans la conception 3D à exporter des objets créés depuis l’application de peinture Tilt Brush VR ainsi que de l’outil de modélisation VR Blocks lancé le mois dernier.

Google a aussi créé des builds de Chromium axés sur l’AR : l’une d’entre elle est destinée à Android avec exploitation d’ARCore tandis que la seconde est destinée à iOS et s’appuie sur ARKit d’Apple.

ARCore n’est pas le seul projet de réalité augmentée de Moutain View. La firme avait précédemment lancé Tango en 2014, une plate-forme matérielle-logicielle liée à une tablette surpuissante. Contrairement à Tango, ARCore ambitionne de fonctionner sur un large nombre de smartphones. A commencer par la gamme Pixel de Google et ou le smartphone Samsung S8 qui ont en commun d’évoluer sous Android 7.0. Google collabore avec des fabricants de terminaux tels que Samsung, Huawei, LG ou Asus pour rendre plus largement disponible ARCore.

