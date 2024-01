Gestion des actifs logiciels (SAM) : des fournisseurs qui manquent d’anticipation ?

Les principaux fournisseurs de services SAM managés manquent-ils de vision ? Sur les quatre que Gartner positionne en « leaders » du marché, deux ont droit à une remarque à ce sujet. Nommément, Crayon et SoftwareOne.

Le premier « n’a pas pleinement démontré la nature transformative de ses services » pour reprendre les termes du cabinet américain. Qui lui reproche de ne pas lui avoir fourni d’informations sur ses innovations dans l’IA, ni sur des enjeux tels que les bots ou les conteneurs.

Le second « manque de focalisation sur les enjeux de demain ». Il n’a en tout cas pas fourni d’éléments de feuille de route sur des aspects comme la RPA ou l’IoT.

Dans le cadre de ses Magic Quadrants, Gartner évalue les fournisseurs sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centré sur la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », la situation est la suivante :

Fournisseur Évolution annuelle 1 Anglepoint = 2 Crayon + 2 3 Livingstone Group – 1 4 SoftwareOne – 1 5 Insight + 2 6 Deloitte + 2 7 KPMG + 2 8 SHI + 2 9 Bytes – 3 10 DXC Technology nouvel entrant 11 Noventiq – 6 12 ITAM Solutions – 1

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur Évolution annuelle 1 Anglepoint = 2 Livingstone Group = 3 KPMG + 2 4 Deloitte = 5 Crayon +3 6 Insight + 1 7 SoftwareOne – 4 8 Noventiq – 2 9 SHI + 1 10 ITAM Solutions + 1 11 Bytes – 2 12 DXC Technology nouvel entrant

« Leaders » dans l’édition précédente de ce Quadrant du SAM managé, Anglepoint, Livingstone Group et SoftwareOne le sont restés. Crayon les a rejoints.

Anglepoint, pas l’idéal pour les projets SAM ad hoc

Basé aux États-Unis, Anglepoint fonctionne indépendamment, mais Crayon est son actionnaire majoritaire. Gartner salue en premier lieu l’exhaustivité de son portefeuille : expertise sur plus de 500 éditeurs, panel d’une trentaine d’outils SAM et de plates-formes de gestion SaaS… Bon point également pour la proportion de clients utilisant tous ses services (elle est sans égale au Quadrant) et celle de grandes entreprises ayant recours à des services SAM continus* (idem). Anglepoint a aussi pour lui son implication dans des organismes qui définissent les standard du SAM (ISO, FinOps Foundation…).

Appréciation moins positive sur la présence géographique : les ressources se concentrent essentiellement en Amérique du Nord… comme la clientèle. Le temps de réponse n’est pas le meilleur, surtout sur les fuseaux horaires hors US. Anglepoint a par ailleurs tendance à se concentrer sur le modèle continu, et ainsi à ne pas s’engager sur des projets ad hoc type gestion d’outils SAM.

Qualité de service variable pour le SAM de Crayon

Basé en Norvège, Crayon a les deux tiers de ses consultants sur la plaque EMEA, estime Gartner. Son expertise sur la gestion des coûts du cloud et du BYOL lui vaut un bon point. Tout comme la profondeur de son offre et sa couverture internationale – notamment à travers ses centres de compétences et d’excellence.

Outre le « manque d’anticipation » que lui reproche Gartner, Crayon gère, en proportion, moins de déploiements « complexes » que ses concurrents. Dans le même ordre d’idée, 80 % de ses contrats chiffrent à moins de 100 000 $/an. Des clients dénoncent par ailleurs la qualité variable des services en fonction des éditeurs et des CSP. Enfin, le nombre de ressources dédiées par client est plus faible que la moyenne du Quadrant.

Tendance Microsoft chez Livingstone Group

Basé au Royaume-Uni et propriété du groupe Carlyle, Livingstone Group se distingue par son niveau d’engagement sur les ROI. Et plus globalement par une « maturité contractuelle » au-dessus de la moyenne. Tout comme, d’ailleurs, les proportions de ressources dédiées et de clients exploitant tout son portefeuille. Gartner note aussi les investissement dans la consolidation des données entre outils d’inventaire, MDM, SIRH, ITSM, cloud et SaaS.

La gestion des CSP n’est pas le fort de Livingstone Group. Tout du moins au sens où il apparaît focalisé essentiellement sur les environnements Microsoft. Son niveau de croissance est sous la moyenne et son effectif s’est réduit d’une année sur l’autre. Y compris en EMEA, où se trouvent 80 % de ses clients.

SoftwareOne attendu sur le volet environnemental

Basé en Suisse, SoftwareOne se démarque par la flexibilité de son modèle d’affaires (options de consommation et de delivery, résiliation de contrat…). Même chose sur sa capacité d’engagement et sur ses l’extension de ses outils propriétaires. Y compris sur des segments où l’offre manque, comme l’automatisation de l’analyse des accords de licence utilisateur final.

Sur l’aspect « anticipation », Gartner souligne que SoftwareOne doit encore livrer des services axés sur le développement durable. Et qu’il a le plus faible taux de clients utilisant ses services FinOps. Même tendance pour le nombre de ressources dédiées par client. Certains retours font par ailleur état de problèmes sur la qualité des données d’inventaire et sur la visibilité des données hors instances (par exemple sur les conteneurs).

* Gartner fait la différence entre SAM « continu » et SAM « planifié ». Une question de cadence de livraison. Sont en l’occurrence considérés comme « continus » les services de cartographie des actifs et de gestion des droits d’usage délivrés au moins une fois par semaine. Pour la partie FinOps/gestion des licences cloud, c’est au moins une fois par mois. Idem pour la gouvernance des licences.

