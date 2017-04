Libre-circulation des données dans l’UE : le CNNum tousse. La libre circulation des données dans l’UE d’accord, mais pas n’importe comment ! Dans un avis publié ce jour, le Conseil national du numérique (CNNum) se prononce sur la question de la circulation des données non personnelles au sein de l’UE (le cas des données personnelles relevant du GDPR), un débat lancé par Bruxelles en janvier 2017. Le CNNum estime que les premières pistes évoquées par la Commission – en particulier l’instauration d’un droit de propriété sur les données non personnelles – pourraient avoir des conséquences inattendues. « En élargissant la propriété aux données personnelles, on risquerait de provoquer un glissement général vers une mise sous propriété de toutes les données et informations brutes », avertit le Conseil. D’autre part, ce dernier estime que les barrières à la circulation des données dans l’Union ne se situent pas aux frontières des Etats, mais davantage dans les stratégies de lock-in des grands acteurs du numérique. Enfin, le CNNum redoute que le vote dans l’UE d’un principe de libre circulation de la donnée ne constitue « un argument pour le consacrer dans les accords de libre-échange à venir ». Et ne se traduise par une remise en cause des principes de localisation des serveurs.

Bug Bounty pour l’US Air Force. Après le Pentagone et l’armée américaine, l’US Air Force a sauté le pas pour initier un programme de recherche de bugs. Cette initiative porte sur les sites publics de la branche aérienne de l’armée américaine. La différence par rapport aux deux autres Bug Bounty réalisés, c’est que cette nouvelle chasse ouvre ses portes aux hackers étrangers. Mais seulement de nationalités anglaises, australiennes et néo-zélandaises. L’US Air Force a choisi de mener son programme sur la plateforme HackerOne. Les inscriptions débutent le 15 mai, la chasse démarre le 30 mai et se clôt le 14 juin. Aucune indication sur le niveau des récompenses n’a été donnée.

Un service de transfert d’argent pour l’iPhone ? L’idée d’un service de transfert d’argent sur iPhone ressurgit chez Apple. Selon nos confrères de Recode, la firme de Cupertino multiplie actuellement les discussions avec des acteurs de l’industrie des transactions financières dans le but de lancer un service concurrent à Venmo, une application de paiement mobile entre particuliers disponible sur l’App Store. Le service, qui devrait être annoncé dans le courant de l’année, permettra les transactions seulement entre propriétaires d’iPhone. Ce serait une manière pour Apple d’élargir son empreinte dans le monde des transactions financières au-delà de son service de paiement mobile sans contact Apple Pay. Si l’information se confirme, Cupertino viendra marcher sur les terres de Venmo, mais aussi Square Cash, QuickPay ou encore PayPal aux Etats-Unis. Cette irruption d’Apple sur ce marché pourrait néanmoins banaliser la capacité du terminal mobile à centraliser l’ensemble des transactions bancaires des particuliers.

Un Galaxy Note 8 en vue chez Samsung. Le Galaxy S8 ne sera probablement pas le seul smartphone haut de gamme de Samsung en 2017. La firme coréenne a annoncé qu’elle comptait en lancer un autre dans le courant de l’année, probablement pour contrer le futur iPhone 8 d’Apple qui fêtera les 10 ans du smartphone de Cupertino. Le futur modèle du Coréen pourrait voir le jour en septembre prochain. Alors que la gamme Note constitue l’autre fer de lance de Samsung, il y a fort à parier que le successeur du Note7 soit donc en préparation. D’autant qu’il est, lui aussi, généralement programmé pour le début de la seconde moitié de l’année. Mais le fiasco industriel du Note7, victime de batteries explosives, pourrait amener le constructeur à changer de stratégie, par crainte d’une perte de confiance sur ces modèles qui doivent leur succès à leur écran large et au stylet intégré. Peut-être que le futur appareil sera l’occasion pour Samsung d’introduire une nouvelle famille de smartphones…