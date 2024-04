Data quality : faut-il être plus exigeant à l’aune de l’IA ?

Les solutions de data quality, moins en phase avec la demande qu’il y a un an et demi ? Gartner ne l’affirme pas, mais le Magic Quadrant consacré à ce segment de marché le laisse penser.

La photographie que donne le cabinet américain correspond à la situation en mars 2024. Sur les 13 fournisseurs classés, 11 l’étaient déjà dans l’édition précédente (septembre 2022). Fait notable : d’un pointage à l’autre, tous ont régressé sur l’axe « exécution ». C’est-à-dire celui censé refléter la capacité à répondre effectivement aux besoins.

SAP et SAS connaissent les plus fort reculs. Assez pour basculer du carré des « leaders » à celui des « challengers ».

La tendance globale est aussi au repli – quoique moindre – sur l’axe « vision », relatif aux stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). Talend, « leader » il y a un an et demi, fait partie des fournisseurs qui perdent du terrain… si bien qu’on retrouve désormais son acquéreur Qlik chez les « visionnaires ».

Data quality : 13 fournisseurs, 3 « leaders »

Deux offreurs font leur entrée, l’un et l’autre en catégorie « acteurs de niche » : CluedIn et DQLabs. Dans le même temps, ils sont cinq à sortir du Magic Quadrant : Melissa (ex-« acteur de niche »), Syniti et TIBCO Software (ex-« visionnaires ») ainsi que Redpoint et Innovative Systems (ex-« challengers »).

Résumé sur l’axe « vision » :

Rang Fournisseur Évolution 1 Informatica = 2 IBM = 3 Ataccama + 5 4 SAP – 1 5 Experian – 1 6 Precisely + 5 7 SAS – 1 8 Qlik – 4 (vs Talend) 9 Collibra + 1 10 CluedIn nouvel entrant 11 Datactics + 3 12 DQLabs nouvel entrant 13 MIOsoft + 1

Sur l'axe « exécution » :

Rang Fournisseur Évolution 1 Informatica + 1 2 Ataccama + 2 3 IBM - 2 4 Qlik +1 (vs Talend) 5 CluedIn nouvel entrant 6 DQLabs nouvel entrant 7 Collibra + 3 8 Experian + 3 9 Precisely - 1 10 SAS - 3 11 SAP - 8 12 Datactics + 3 13 MIOsoft - 1

La stratégie GenAI d'IBM saluée

L'an dernier, Gartner avait attribué des mauvais points à quatre des six « leaders » sur l'aspect pricing. Parmi eux, Ataccama (craintes sur le devenir des licences perpétuelles, devenues l'exception), IBM (articulation des licences entre produits + prix « relativement élevés » ayant tendance à éloigner le mid-market) et Informatica (tarification on-prem + interrogation sur la capacité à maintenir les conditions contractuelles lors des migrations vers le cloud).

Pas de reproche en la matière cette fois-ci. IBM a même droit à un bon point pour avoir amélioré la stratégie tarifaire du Cloud Pak for Data et du SaaS Knowledge Catalog.

Big Blue a aussi pour lui l'acquisition de Manta (octobre 2023) sur la partie data lineage et le partenariat avec Neo4J sur les graphes de connaissances. Gartner salue également sa stratégie GenAI autour de la composante Watsonx.data.

Appréciation moins positive pour ce qui est de l'innovation sur le cœur data quality (notamment sur le profilage). Idem concernant, d'une part, l'intégration encore limitée de Knowledge Catalog avec Databand (observabilité ; acquis en juin 2022). Et de l'autre, la migration depuis InfoSphere Information Server.

Informatica à nouveau distingué sur l'automatisation

Informatica a pour lui une autre acquisition : celle de Privitar (gestion des accès et de la confidentialité), effectuée en août 2023. Gartner note aussi l'étendue de son écosystème de partenaires - en relevant, en particulier, l'intégration avec Microsoft Fabric et l'arrivée sur OCI. Bon point également sur les initiatives dans le domaine de l'automatisation (métadonnées actives, lineage aux niveaux technique et métier, assistant CLAIRE AI Copilot).

On ne peut pas en dire autant à propos de l'observabilité, aspect sur lequel Informatica s'est tardivement positionné. Autre point de vigilance : une part de marché en baisse doublée d'une concurrence de plus petits fournisseurs aux offres plus simples et à la tarification plus compétitive. L'avenir de la prise en charge des clients on-prem pose par ailleurs question, au vu de la stratégie cloud-only qu'Informatica déploie ouvertement.

Ataccama jugé innovant dans la data quality

Au contraire d'Informatica, Ataccama se distingue par la croissance de ses revenus, de sa base de clientèle et de sa présence géographique. Sa solution ONE de gestion unifiée des données (catalogue, data quality, MDM, données de référence, gouvernance) fait aussi mouche auprès de Gartner. Il en va de même sur le volet innovation, avec l'ajout de « technologies émergentes clés ». Dont l'analyse de causes racines à partir du lineage et l'usage de GenAI pour générer des descriptions de tables comme pour créer des règles métiers.

En plus d'exiger une licence supplémentaire et de présenter une UI très spécifique par rapport aux produits d'Ataccama, l'intégration de Manta est sujette à incertitude avec le passage dans le giron d'IBM. Gartner regrette aussi le peu de capacités sans code pour la transformation de données et l'impossibilité - jusqu'à la v14 - de réutiliser les règles entre modules (data quality, MDM, gestion des données de recherche). Ataccama peut également progresser sur l'exhaustivité et l'intuitivité de sa doc, comem sur la prise en charge linguistique.

Illustration © Vitalii Vodolazskyi - Adobe Stock