Microsoft 365 : la « Cnil européenne » épingle la Commission pour une mauvaise protection des données

Le pied de nez est savoureux. Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) reproche à la Commission européenne son utilisation mal maitrisée de Microsoft 365.

En cause : le manque de garanties pour le transfert des données personnelles vers des pays non-membres de l’UE.

In its investigation, the #EDPS @W_Wiewiorowski has found that the @EU_Commission has infringed several key data protection rules when using Microsoft 365. In its decision, the EDPS imposes corrective measures on the Commission. Read Press Release:https://t.co/XsMDnsfSGk pic.twitter.com/shvufa3KUx

— EDPS (@EU_EDPS) March 11, 2024