Microsoft travaille sur une nouvelle interface qui viendra habiller une prochaine version de Windows 10. MSpoweruser a eu vent du Project NEON qui vise à retoucher certains aspect graphiques de l’OS de Redmond. Rien de transcendantal, tempèrent nos confrères. Selon eux, « c’est une mise à jour assez mineure qui s’appuie sur l’interface utilisateur Windows 10 actuelle ». Le changement ne sautera donc pas aux yeux, comme c’est parfois le cas entre deux versions d’OS. Ce qui n’est probablement pas plus mal pour ne pas trop perturber l’expérience utilisateur.

Le projet Neon se focaliserait sur les animations, la simplicité et la cohérence à travers un mélange d’Aero Glass de Windows 7 pour la transparence et d’animations inspirées de Windows Phone 8. Mais, surtout, la nouvelle interface introduirait Acrylic. Ce nouveau composant propose un mode de flou graphique en arrière plan, au niveau de l’en-tête ou de menu latéral des applications. Ce mode Acrylic fonctionnerait particulièrement bien avec ce que Microsoft appelle Conscious UI et Connected Animations et s’activerait en interaction avec les mouvements du pointeur de la souris.

Apporter une cohérence graphique

Un aperçu de ce nouveau mode graphique est visible à travers l’application Groove Music de Microsoft fournie dans la dernière version de test Build Insider disponible (la 14986 a priori). Selon la capture d’écran animée que présente MSpoweruser, on y voit l’entête de l’application se réduire vectoriellement dès qu’on fait défiler la liste des titres musicaux. Et la zone, qui reprend de manière agrandie dans un flou artistique l’image de la vignette, laisse la place, par transparence, au contenu de la page en arrière plan. Autre exemple avec Outlook Mail (ci-dessus) et Agenda dont l’arrière plan de la barre latérale s’affiche de manière floutée également. Ces innovations graphiques pourraient également trouver des débouchés interactifs dans HoloLens, le casque de réalité augmentée de Redmond.

Au-delà du renouvellement des aspects visuels et des animations, le projet Neon devrait permettre à Microsoft d’apporter une cohérence graphique à Windows 10. Héritier de Windows 8.1, les premières versions de Windows 10 supportent encore aujourd’hui plusieurs univers graphiques à travers des interfaces utilisateurs et menus contextuels différents selon les applications et services de l’OS. Ce qui peut apparaître comme perturbant. Neon serait ainsi pour Microsoft l’occasion d’unifier le système et ses applications pour les différents environnements et formats d’affichage (PC, smartphone…) en permettant aux développeurs d’implémenter les nouveaux composants visuels dans leurs produits à travers la plate-forme Windows universelle (UWP).

Pas avant Redstone 3

Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Selon MSpoweruser, les développeurs ne seront pas en mesure d’implémenter les premiers éléments de Neon avant la version (de code) Redstone 3 de Windows 10. Laquelle n’est pas attendue avant l’automne prochain. Entre temps, ces derniers pourront toujours se mettre Windows 10 Creators Update (Redstone 2) sous la dent. Les dernières rumeurs en date pointent sa sortie pour avril prochain.

