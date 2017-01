Opera lance Neon, un nouveau concept de navigateur web

Les utilisateurs d’ordinateurs centrent aujourd’hui l’essentiel de leurs activités autour de sites et services web. C’est fort de ce constat qu’Opera présente Neon, un navigateur web desktop de nouvelle génération.

Opera Neon est un butineur qui pourra être utilisé en tant que seule application d’un PC. De fait, il est truffé de fonctionnalités permettant de répondre à tous les besoins connexes à une séance de surf sur la Toile : gestion des téléchargements ; gestion avancée des images (avec possibilité de faire des captures de n’importe quelle page web) ; intégration native d’un lecteur de vidéos (capable de continuer à fonctionner tout en naviguant sur d’autres pages), etc.

La page de démarrage devient un bureau à part entière, reprenant le fond d’écran de l’ordinateur. La barre d’onglets est visuelle. Elle est verticale et située à la droite du butineur. La gestion des onglets se veut intelligente, avec les plus utilisés placés en haut, tandis que les moins importants sont relégués vers le bas de la fenêtre. Enfin, un mode à écran partagé permet de visualiser deux pages côte à côte. Par exemple la version web de Skype et une page web classique.

Un concept web browser

Certaines fonctionnalités propres au navigateur web Opera ne sont pas intégrées à Neon. Et pour cause, puisque ce dernier se veut un ‘concept web browser’ et non un produit conçu pour une utilisation quotidienne. Opera promet toutefois d’en reprendre certaines fonctionnalités dans son butineur classique.

Espérons que l’essentiel des fonctionnalités de Neon sera repris, car les bonnes idées sont ici nombreuses. Le fait par exemple de proposer des barres latérales à gauche et à droite de l’application permet de maximiser l’exploitation des écrans larges. La galerie, le lecteur vidéo et le mode splitté sont également très utiles.

