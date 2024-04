Navigateurs : les LLM locaux expérimentés sur Opera One

Le navigateur web, interface idéale pour exécuter des LLM locaux ? On peut désormais expérimenter une telle fonctionnalité sur le canal dev d’Opera One.

Pour le moment, les modèles téléchargés (150 variantes disponibles, d’une cinquantaine de familles) remplacent l’IA « native » Aria dans le panneau latéral de discussion. Un menu déroulant permet d’en sélectionner un.

L’éditeur – à capitaux chinois – d’Opera One promet que les données traitées restent en local. Il met en avant trois modèles en particulier : Phi-2 de Microsoft, Mixtral de Mistral AI… et toutes les variantes de Code Llama (7, 13 et 34 millions de paramètres, en versions Code, Instruct, Python).

Une réflexion est en cours pour combiner – toujours en local – ces LLM et l’historique de navigation. Du côté de la communauté, on imagine déjà des connexions avec les extensions Opera ou la possibilité de spécifier ses propres endpoints.

Photo d’illustration © Jamie – Adobe Stock