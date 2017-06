Outscale passe sous contrôle majoritaire de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes vient enfin de faire son coming out dans le Cloud public. Il avait failli le faire dans le cadre de l’aventure du Cloud souverain Andromède. Un projet avorté pour des raisons de conflits personnels et de conditions financières tendues avec Orange. Le leader du logiciel hexagonal a alors tenté l’aventure avec SFR en menant un projet parallèle à celui du tandem Orange-Thalès. Las, Bernard Charlès décidait de claquer la porte laissant SFR se trouver un nouveau partenaire en la personne de Bull pour devenir Numergy.

Mais Dassault Systèmes n’a jamais tourné le dos à son ambition d’être un fournisseur de Cloud public made in France. Et son bras armé se nomme Outscale, société crée en 2011 où Dassault Systèmes avait injecté 16 millions d’euros au démarrage. L’objectif était de créer une structure capable de répondre aux besoins des éditeurs de logiciel en matière de SaaS. Depuis, la société a bien grandi pour devenir un acteur de référence dans le Cloud aux côtés d’OVH ou d’Ikoula. Fort de cette maturité, Dassault Systèmes annonce aujourd’hui la prise de contrôle d’Outscale en devenant l’actionnaire majoritaire. Aucun détail n’a été fourni sur le plan financier.

Développement commercial à l’international

Dans un communiqué, Laurent Seror, PDG d’Outscale, indique que « cet investissement effectué par Dassault Systèmes nous apporte des ressources supplémentaires pour poursuivre notre stratégie d’innovation technologique et de développement commercial à l’international ». Pour Dassault Systèmes, cette participation majoritaire « est aujourd’hui en mesure d’ajuster et de contrôler ses ressources ainsi que ses services Cloud. Le groupe peut faire face aux pics d’activité, poursuivre la diversification de ses segments d’activité, déployer de nouvelles fonctionnalités et proposer à ses clients des solutions cloud avancées disponibles sur site, ainsi qu’en environnements privés ou hybrides. »

