Christian Hiller, ancien DG d’EMC France et Anwar Dahab, ancien DG de Dell France ont achevé leur mission. Après l’annonce officielle de la fusion entre le géant Texan et le spécialiste du stockage, le choix avait été pris d’une présidence collégiale pour assurer l’intégration. Les deux dirigeants rencontrés en septembre 2016, nous avaient indiqué qu’ils planchaient avec une équipe sur « 13 chantiers comprenant entre autres les questions sur l’immobilier, les moyens généraux, le channel, etc. ».

La question était posée de savoir ce qui allait se passer à partir de février. Christian Hiller ne cachait pas ses ambitions de prendre à lui seul les rennes de la nouvelle entité. Mais Dell est resté attaché à une direction collégiale dans un souci de respecter les grands équilibres. Anwar Dahab est de son côté attendu à la direction de l’entité Client Solutions pour la région EMEA.

Une nouvelle direction bicéphale

On retrouve donc un nouveau tandem pour diriger Dell EMC France. Les lauréats se prénomment tout deux Stéphane. Le premier, Stéphane Barberet, se voit confier l’entité Dell EMC Enterprise en charge des grands comptes internationaux et nationaux. Auparavant, il occupait le poste de vice-président et general manager EMEA de l’activité Enterprise Content Division chez EMC.

Le second est Stéphane Huet. Il va diriger l’entité Dell EMC Commercial. Il est en charge de tous les autres comptes privés, ainsi que des secteurs public et parapublic. Il exerce chez Dell depuis 2006 où il a été responsable du développement de la stratégie et des programmes commerciaux pour le portefeuille entreprise. Récemment, il a occupé le poste de vice-président et general manager Europe du Sud et Europe Centrale chez Dell.

